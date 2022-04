Der Nabu sammelt Wiedehopf-Sichtungen

Der Nabu lädt alle Interessierten ein, nach dem Wiedehopf, dem Vogel des Jahres 2022, Ausschau zu halten und Sichtungen zu melden. Der Wiedehopf ist mit seinen auffälligen schwarz-weiß gezeichneten Flügeln und Schwanz und dem gelbbraunen Körper ein auffälliger Vogel. Noch auffälliger ist sein hoher schwarz-braun markierter Federschopf auf dem Kopf. Er ist etwas kleiner als eine Taube und macht sich durch ein mehrfaches kurzes „Up up up“ bemerkbar.

Oberschwaben sei bis jetzt nicht gerade sein klassisches Verbreitungsgebiet, heißt es in der Mitteilung des Nabu für Mengen, Scheer, Hohentengen und Ostrach. „Doch wurde der Wiedehopf in den vergangenen Jahren auch in unserer Gegend öfters beobachtet.“ Fachleute würden das auf die spürbare Klimaerwärmung zurückführen. Auch Schutzprojekte in anderen Gegenden könnten dazu beitragen. Der Wiedehopf bevorzugt halboffene Landschaften wie Streuobstgebiete, Weinberge, Viehweiden, große Kies- oder Lehmgruben oder magere Wiesen mit niedriger Vegetation und sonnige, größere Areale mit noch möglichst vielen Insekten.

Die Nabu-Gruppe hat ein Schutzprojekt gestartet und lädt alle Naturfreunde dazu ein. Sie sollen melden, wenn (mit Datum), und wo dieser bunte Vogel des Jahres gesehen wurde. Sehr schön wäre noch ein Foto mit entsprechendem Landschaftselement. Zumindest als Durchzügler soll er hier von Anfang April bis Mitte Mai zu beobachten sein. Spätere Sichtungen lassen sogar, was besonders schön wäre, auf einen Brutvogel schließen.

Die Sichtungen können Werner Löw unter Telefon 07572/767439, besser noch an werner.loew@freenet.de oder per Zettel in den Briefkasten gemeldet werden.