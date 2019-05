Der Monatsbeitrag kostete eine Mark

Der FC Mengen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und startet mit einer spannenden Ausstellung im Heimatmuseum. Zur Vernissage in der Sonne sind am Mittwoch sehr viele Besucher gekommen. Die Ausstellungsmacher – der Verein für Heimatgeschichte und Museen Mengen und der FC Mengen – freuten sich über diesen großen Zuspruch. Am 13. Juni 1919 wurde der Fußballverein in Mengen im Gasthaus Hirsch, heute Kreissparkasse, gegründet; Ulm hatte bereits 1846 und München 1860 Fußballverein. Vorstand Frank Dinser hat deshalb Wert darauf gelegt, dass das Festbankett auch am 13. Juni 2019 stattfindet, um den Gründern zu gedenken.

Otto Karl Linder, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte, berichtete, dass die Grundlage für die Ausstellung und die Aufarbeitung der Vereinsgeschichte das Protokollbuch von 1919 ist. Dort seien alle Sitzungen in Schönschrift festgehalten. Es sei aber dann ein langer Arbeitsweg gewesen, bis die Ausstellung ausgearbeitet war. Es wurden viele Fotos gesichtet, ausgewählt und vergrößert. Es sei nicht einfach gewesen, die Namen der Personen auf den Bildern herauszufinden. Er dankte allen, die mitgeholfen haben, diese Ausstellung zu machen. Er dankte den Leihgebern Robert Miglioranzi, Xaver Fruh und Manfred Müller sowie der Firma Schlösser, Sponsor des FC Mengen, für die Leihgabe der legendären Stollen, denen das Wunder von Bern zu verdanken sei.

„Fußball bewegt Massen“

Bürgermeister Stefan Bubeck war begeistert, dass so viele Besucher gekommen war. Er freue sich, dass der Geschichtsverein und der FC den Ball aufgenommen haben und das Jubiläum mit einer Ausstellung feiern. „Fußball ist ein tolles Thema. Fußball bewegt Massen, verbindet Technik und Athletik, ist Emotion“, schwärmte er. 100 Jahre Sportgeschichte seien auch Stadtgeschichte. Er freue sich, dass der FC sich mit seiner Stadt identifiziere. Der Verein blicke auf eine bewegte Geschichte mit Auf- und Abstiegen zurück. Bemerkenswert sei, dass es der FC Mengen auf die Titelseite des Kicker-Sportmagazins geschafft habe. „Aktuell ist der FC, wo er hingehört: in der Landesliga“, sagte er. Für dieses Jahr sei der Verbleib gesichert; er hoffe, dass es so bleibe. Er dankte den Verantwortlichen von früher und heute für die geleistete hervorragende Leistung und das große Engagement in der Jugendarbeit.

FC-Vorstand Frank Dinser blickte auf die Geschichte zurück. Die erste Versammlung habe am 13. Juni, im Gasthaus Hirsch unter der Leitung von Gottfried Beller stattgefunden. Fußballer wurden ab 16 Jahre im Verein aufgenommen: Sie bezahlten bei der Aufnahme eine Mark und dann monatlich einer weitere Mark Beitrag. Am 17. Juni habe bereits die zweite Versammlung stattgefunden: der Ausschuss wurde gewählt und die erste Mannschaft aufgestellt. Bald fand das erste öffentliche Übungsspiel, wo die zweite Mannschaft die erste mit 13:0 schlug. Im Wettspiel gegen Saulgau verlor Mengen 1:10. 1919 seien die Vereinsstrukturen fast schon so gewesen wie heute. In den 1920er-Jahren spielte der FC in der A-Klasse gegen Städte wie Saulgau, Ulm, Laupheim und Blaubeuren. 1931 war der FC in der Kreisliga und spielte gegen Ulm, Geislingen, Günzburg und Heidenheim. Dafür mussten lange Anfahrten in Kauf genommen werden. 1936 wurde der FC Oberschwaben-Meister. Von 1939 bis 1945 haben die Nationalsozialisten das Vereinsleben eingestellt. 1945 ist Emil Reiner zu verdanken, dass es einen Neuanfang gab. 1955 wurde mit Jugendarbeit begonnen, bald darauf erfolgte der Aufstieg in die zweite Amateur Liga. Viele Ereignisse prägen die Vereinsgeschichte.

In der Ausstellung sind spannende Dokumente zu sehen: Fotos, Artikel, Einladungen erzählen die Mengener Fußballgeschichte. Natürlich sind das Protokollbuch, die legendären Stollen, die Fahne, die Trikots, die Mitgliedsausweise, die Pokale, die Straf- und Fairness-Liste aussagekräftige Exponate. Es machte den vielen Besuchern großen Spaß, sich der Geschichte zu nähern. In vielen Gesprächen wurde erinnert und geschwärmt.