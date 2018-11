Der Kenner erscheint stets pünktlich

Gleich zu Beginn erfolgt der große Ansturm: Zahlreiche Bücherliebhaber sind am Sonntag zum Ennetacher Bücherflohmarkt ins Bürgerhaus gekommen. Rund 70 Händler verkauften an Tischen ihre Bücher.

Mit geübtem Blick und raschen Handgriffen durchsucht Anneliese Birkle aus Blochingen die Bücher an einem Stand im Bürgerhaus. Schon seit Jahren besucht sie die Bücherflohmarkt in Ennetach. Während sie mit der Schwäbischen Zeitung spricht, durchsucht sie parallel den Bücherkarton weiter. Sie weiß: Die gesuchtesten Bücher sind gleich am Anfang vergriffen, keine Zeit ist zu verlieren. „Ganz klar“ ist es für sie, dass sie natürlich gleich zu Beginn um 13 Uhr ins Bürgerhaus gekommen sei. Den Bücherflohmarkt finde sie optimal. „Das ist doch einfach günstiger“, verweist sie auf die Preise der gebrauchten Bücher. „Ich bin in Rente, da hat man Zeit zum Lesen“, ergänzt sie. Mit ihrer Ausbeute am heutigen Tag ist sie zufrieden: Mit einem Lächeln verweist sie auf ihre Tasche, in der sich vermutlich bereits rund die zehn Bücher befinden.

Carmen Stotz aus Mengen gehört zu den Verkäuferinnen. Schon seit dem ersten Ennetacher Bücherflohmarkt verkaufe sie Bücher hier, erläutert sie. Mit ihren Einnahmen aus dem Bücherverkauf all die Jahre über sei sie sehr zufrieden. In manchen Jahren laufe es besser, in manchen dagegen nicht ganz so gut, berichtet sie. Sie hat ihren Stammplatz: Mit dem Rücken zur Bühne des Bürgerhauses hat sie auf dem Tisch ihre Bücher ausgebreitet. „Ich lese sehr viel und auch mein Mann liest sehr viel“, erklärt sie, woher sie all ihre Bücher hat. Am besten lassen sich laut ihr aktuelle Bücher verkaufen.

Eine Verkäuferin aus Hohentengen ist jetzt zum zweiten Mal dabei. Sie hoffe, dass sie mit weniger Büchern wieder nach Hause gehe als beim ersten Mal. Allzu hohe Erwartungen hat sie nicht: „Ich wäre zufrieden, wenn ich meinen Einsatz am Ende wieder herausbekomme“, sagt sie mit Blick auf die Standmiete.

Sabine Schuler von der Turnabteilung des SV Ennetach organisiert zusammen mit Ruth Koch den Bücherflohmarkt. „Ja, es sind viele da“, sagt Sabine Schuler als sie ihren Blick durch die Halle schweifen lässt. „So wie es im Moment aussieht, sind wir zufrieden“, zieht sie in der ersten Stunde nach Öffnung des Bücherflohmarkts ein erstes positives Zwischenfazit. Es seien um 13 Uhr, als der Flohmarkt öffnete, auch viele Besucher schon vor der Tür gestanden, berichtet sie lächelnd. Auch manche Verkäufer, die ab 12 Uhr ins Bürgerhaus dürfen, seien schon vorher da gewesen.

Wer sich stärken möchte, kann im Lesecafé Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. Die Kuchen hatten die Frauen der Turnabteilung gebacken. Der Ennetacher Bücherflohmarkt findet immer am Volkstrauertag statt. Daher steht der nächste Termin bereits fest: 17. November 2019.