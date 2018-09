Der Kalender mit den Herzensbildern ist fertig

Das Herzensprojekt der Fotografin Katja Ott aus Ennetach ist abgeschlossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf zwölf Kalenderblättern sind besondere, kuschelige und zutrauliche Tiere und lachende, staunende und begeisterte Kinder zu sehen.

Katja Ott hat im Frühjahr und Sommer an verschiedenen Orten Fotoshootings organisiert und sich mit der Erstellung eines Fotokalenders für das Jahr 2019 gleich zwei Wünsche erfüllt: das Fotografieren dieser besonderen Motive und eine eigene Spendenaktion. Die Erlöse aus dem Verkauf des Kalenders will Katja Ott nämlich komplett an verschiedene Tierschutzorganisationen spenden. Interessierte können sich die Bilder auf der Homepage der Fotografin unter www.katjaott.de ansehen und den Kalender „Herzensbilder“ auch dort bestellen. Er kostet 15 Euro und ist als Familienplaner für 2019 oder als zeitloser Geburtstagskalender erhältlich. Auf der Internetseite können auch der aktuelle Spendenstand sowie die Projekte, die Katja Ott mit den Einnahmen unterstützen möchte, angeschaut werden.