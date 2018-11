Der Funke springt in der Alten Kirche auf das Publikum über

Ein herausragendes Konzerterlebnis haben Michael Moravek und seine Musiker-Kollegen den Besuchern am Samstag in der Alten Kirche Rulfingen geboten. Das Publikum war begeistert, erst nach mehreren Zugaben durften die fünf Musiker die Bühne verlassen.

Kalt war es am Samstagabend, auch in der altehrwürdigen Alten Kirche. „Ich werde es Ihnen ein bisschen wärmer machen“, versprach Michael Moravek mit einem Lächeln. Und er hielt Wort. Schon der Auftakt – Solo mit Gitarre und Mundharmonika und natürlich mit seiner Stimme – war verheißungsvoll. „We know too much, we feel too much, wie love too much“ hieß es in dem Lied, das eine melancholische, gefühlvolle Stimmung hervorrief.

Anschließend betraten die anderen Musiker die Bühne: Michael Huber (Tuba, Posaune), Ayu Requena (Keyboard, Trompete), William B. Kollmar (Bass) und William Widmann (Schlagzeug). Die Band spielte nachdenkliche, aber auch rockig-begeisternde Songs und ließ den Konzertabend zu einem echten Erlebnis werden: Beispielsweise, als Michael Huber während eines Stücks ein langes, atemberaubend-virtuoses Posaunensolo spielte und das Publikum darüber so begeistert war, dass es spontan mitklatschte – in solchen Momenten sprang der sprichwörtliche Funke zwischen Künstlern und Publikum über.

Ohne Luftholen

Schier unglaublich, wie ausdauernd Michael Huber Posaune spielen konnte ohne Luft zu holen und auch, welche fremdartig klingenden Töne er seinem Instrument entlocken konnte. Auch William Widmann am Schlagzeug „lebte“ sein Spiel förmlich. Selbstverständlich überzeugten auch die drei anderen Musiker.

Der Konzertabend zeigte, welche herausragende Qualität echte Musik haben kann – so wie ein gutes Buch von einem großen Schriftsteller sich doch deutlich von anderen Büchern unterscheidet, oder ein gutes Essen etwas anderes ist als Fast Food.

Michael Moravek ist Sänger, Songwriter und Gitarrist der Indie-Rockband Planeausters. Nun hat er ein eigenes Solo-Album veröffentlicht, das er zusammen mit anderen Musikern bei Auftritten zu Gehör bringt. Aus diesem Album spielte er an diesem Abend einige Songs. „Und zahlreiche Songs, die noch gar nicht veröffentlicht sind“, ergänzte er. Seine Songs erzählen über Suchende, Entwurzelte und Getriebene. Wie Musikkenner über Moraveks Album schon urteilten, entstehe dabei ein musikalisches Roadmovie, das durch imaginäre karge, graue Landschaften, dunkle Wälder, aber auch den Dschungel der Chicagoer Großstadt führe. Für Michael Moravek war es nicht der erste Auftritt in der Alten Kirche, für Michael Huber hingegen schon. „Ich finde den Raum total schön. Das ist eine wunderbare Atmosphäre“, sagte er in der Pause im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Das Album von Michael Moravek heißt „In Transit (Is What We Are)“.