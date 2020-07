Der Fall EQ-Line: Großer Betrug oder finanzieller Engpass?

Zur Recherche: Den ersten Hinweis zur Insolvenz der EQ-Line UG und möglichen Hintergründen bekam die „Schwäbische Zeitung“ Mitte Mai von dem Kunden aus Fulda. Um seine Sicht zu untermauern, stellte dieser den Kontakt zum Anwalt des Geschäftsmanns aus Bayern und dem Max-Planck-Institut her. Gleichzeitig sprach die Redakteurin mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft und versuchte, den Mengener Geschäftsführer für eine Stellungnahme zu erreichen, der schließlich zu einem persönlichen Gespräch bereit war. Er motivierte seinerseits Kunden, die immer noch hinter ihm stehen, sich bei der Zeitung zu melden. Nahezu alle Gesprächspartner baten darum, dass ihr Name nicht in einem Artikel auftaucht. Die Kunden, die sich in einem Rechtsstreit mit EQ-Line befinden, weil sie nicht möchten, dass ihr Umfeld erfährt, dass sie vielleicht betrogen worden sind. Die anderen Kunden, deren Namen der Redaktion ebenfalls bekannt sind, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Die Redaktion entschied deswegen, auch den Geschäftsführer von EQ-Line nicht namentlich zu nennen. Weil einige ihre Zitate vor einer Veröffentlichung autorisieren wollten, wurde der Text per E-Mail hin und her geschickt und überarbeitet. Rechtzeitig vor der nächsten Verhandlung kann er nun erscheinen.