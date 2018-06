Der Chor Akzente wird ein Verein

Einstimmig haben die 50 anwesenden Sänger des Chors Akzente am Montag den Beschluss gefasst, einen Verein zu gründen. Das Votum wurde mit einem jubelnden Applaus besiegelt.

Bisher war der Mengener gemischte Chor Akzente Teil der Seelsorgeeinheit „Effata. Ablach-Donau“. Den Sängern stand der Proberaum im katholischen Gemeindehaus zu Verfügung. Das Honorar des Chorleiters bezahlte die Kirchengemeinde genauso wie den Zuschuss für die jährliche Stimmbildung. Dafür waren sie verpflichtet, jährlich rund zehn Gottesdienste musikalisch mitzugestalten, erklärte der Vorsitzende Harald Hepp der SZ. So sang der Chor an Ostern, Weihnachten, bei Firmungen und Familiengottesdiensten, in Mengen, in den Teilorten und in Scheer.

„Nun hat es Sparmaßnahmen und Kürzungen im Budget der Kirchengemeinde gegeben, die uns betroffen haben“, bedauert Hepp und betont, das Verhältnis zur Kirchengemeinde sei sehr gut gewesen. Ab Januar hätten die Sänger neben der Erfüllung der musikalischen Verpflichtungen einen Unkostenbeitrag an die Kirchengemeinde bezahlen sollen: Das sei nicht zu vermitteln gewesen, so Hepp. Die Sänger hätten sich entschieden, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen und sich als Verein zu konstituieren.

Proben finden in Rulfingen statt

Auf der Suche nach einem neuen Proberaum ist der Chor in Rulfingen fündig geworden. Mit der Zustimmung der Stadtverwaltung darf er am Montagabend im Rulfinger Vereinsheim proben. „Natürlich bezahlen wir ab jetzt das Honorar des Chorleiters selbst und die Unkosten für Technik und Fahrten bei Konzerten“, sagt Hepp.

Die Gründungsversammlung beschloss einstimmig die Satzung, dessen Entwurf den Sängern bereits vorlag. Dann wurde der Vorstand gewählt. In geheimer Wahl wurde als erster Vorsitzender Harald Hepp bestimmt, als sein Stellvertreter Martin Klawitter, als Schriftführerin Ingrid Rometsch, als Kassenführerin Isolde Schneider, als Pressereferentin Hilde Gruber.

Kassenprüfer wurden Marianne Hüglin und Edgar Schuler. Aus jeder Stimme des Chors wurde ein Beisitzer gewählt: Gerlinde Gruber (Sopran), Susanne Baumgärtner (Alt), Alexandra Warne (Tenor) und Hans-Peter Rothe (Bass).

Im Vorfeld der Vereinsgründung war der finanzielle Bedarf des Chors durchgerechnet worden und daraus die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags der aktiven Sänger vorgeschlagen: Einstimmig wurde er auf jährlich 50 Euro gesetzt, fördernde Mitglieder bezahlen 20 Euro.

Rulfingens Ortsvorsteher Manfred Moll gratulierte den Vorstandsmitgliedern zu den tollen Wahlergebnissen und dankte, dass sie Verantwortung für den Chor übernehmen. Er wünschte den Sängern gute Begegnungen und viel Spaß im Haus.

Harald Hepp betonte, dass das gute Verhältnis zur Kirchengemeinde bestehen bleibe und dass bereits die erste Anfrage, in Scheer einen Gottesdienst zu singen, vorliege. „Wir stehen weiterhin für Gottesdienste, Hochzeiten, Beerdigungen zur Verfügung. Gegen einen finanziellen Beitrag“, erklärte er.