Der Bürgermeister übt nach Feierabend am Schlagzeug

Am Fasnetssonntag ist Bürgermeister Stefan Bubeck mit dem Spielmannszug in das Gasthaus „Sonne“ gekommen. Er hatte die große Trommel und schlug gekonnt den Dreivierteltakt. Man staunte. Es sprach sich in der Sonne gleich herum. Bürgermeister Bubeck habe ein Schlagzeug gekauft und auf dem Dachboden des Rathauses aufgestellt. Dort nehme er regelmäßig Unterricht. Der Schlagzeuglehrer von der Jugendmusikschule komme extra auf das Rathaus und erteile Einzelunterricht. Abends, wenn alle Verwaltungsmitarbeiter Feierabend haben, gehe Bürgermeister Bubeck auf den Dachboden, übe und tobe sich am Schlagzeug aus. Ein Rathausmitarbeiter bestätigte die Nachricht. Wenn er länger arbeite, höre er den Chef, wie er übe.