Der „Adler“ war Kult

Ein Dorf, berühmt für sein Gasthaus: Die Fotoausstellung „Ennetach einst bis heute“ und das gleichnamige Buch dazu bieten jede Menge interessante Einblicke auf den Wandel des Dorflebens. Die Ausstellung im Bürgerhaus Ennetach des Mengener Heimat- und Geschichtsvereins ist Teil der 1200-Jahr-Feier Ennetachs. Am Samstagnachmittag ist sie eröffnet worden.

Nicht nur in der Gegenwart mit den Theaterfreunden des SV Ennetach, auch im 19. Jahrhundert wurde in Ennetach Theater gespielt – wie anhand alter Unterlagen in der Ausstellung zu sehen ist. So bekamen die Ennetacher 1840 ein Stück mit dem etwas seltsam anmutenden Titel „Der Kinderfresser“ zu sehen. Viele Fotos in der Ausstellung zeigen den Wandel des Dorflebens. Die Bilder von Gebäuden und den Menschen in Ennetach enden etwa in den Jahren 1960 bis 1970, wie Initiator Armin Franke erläuterte. Neuere Bilder wurden absichtlich nicht aufgehängt: „Wir wollen das bringen, was man nicht mehr weiß“, sagte er. Insgesamt sind in dem Buch laut Franke 330 Bilder enthalten, in der Ausstellung etwa 400 bis 450 Bilder, plus interessante Exponate: Beispielsweise eine Plattenkamera für Studio- und Landschaftsaufnahmen aus dem Jahre 1910, eine Leihgabe aus dem Bestand des Sammlers Robert Miglioranzi.

Auch das Gasthaus Adler kommt in der Ausstellung vor. Dieser sei früher wegen seiner Tanzveranstaltungen weithin im Land bekannt gewesen und habe Kultstatus genossen, berichtete Armin Franke. Nicht enthalten sind Bilder vom Ersten Weltkrieg und die nationalsozialistische Zeit von 1933 bis 1945. Für diese Bereiche wolle man noch eine separate Ausstellung machen, es gebe da noch Recherchebedarf, sagte Franke. Es sei aber klar, dass auch „hier einiges passiert ist in unserem Dorf“, bemerkte er mit Blick auf das Dritte Reich.

Viele Bilder von Einheimischen

Franke hatte im Zuge der Ausstellungsvorbereitung viele Bilder von Ennetachern bekommen. Er rief dazu auf, Bilder auch zu beschriften. „Es gibt nichts minderes als wenn irgendwelche Gesichter keine Namen haben“, sagte er. Zu Bildern ohne Beschriftung auf der Rückseite habe man keinen Bezug und werfe sie dann weg.

Dass es jetzt überhaupt eine Ausstellung gibt, liege vor allem an Sammler Robert Miglioranzi und Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart, betonte Franke. „Das sind die zwei Schuldigen“, bemerkte er mit Humor. Ortsvorsteher Eberhart wiederum hob die Arbeit von Franke hervor. Diesem sei die Auswahl der Bilder für die Ausstellung sehr gelungen.

Stadtarchivar Hermann Eisele berichtete aus der wechselvollen Geschichte Ennetachs. „Ein schlechtes Jahr für Mengen und Ennetach war 1343“, erzählte er beispielsweise. Zwischen Adligen und ihren Truppen kam es demnach bei Hipfelsberg zum Kampf, und der Sieger fiel in Mengen und Ennetach ein. „Die Kirche in Ennetach war zerstört, die Liebfrauenkirche in Mengen schwer beschädigt“, sagte Eisele. Wie der Stadtarchivar weiter aufzeigte, war der Eingemeindungs-Prozess Ennetachs in die Stadt Mengen in den 1970-er Jahren nicht einfach.

Eine Eingemeindung Ennetachs nach Mengen hat es übrigens schon viel früher einmal gegeben: 1375 heiße es in einer Urkunde, so Eisele, dass das Dorf „Ennedach“ nach Mengen eingemeindet werde und „ummauert“ werden könne. Ennetach gehörte bis 1452 nach Mengen, blieb aber „frei und unversehrt“. „Wie die Ennetacher das angestellt haben, weiß niemand“, sagte Hermann Eisele dazu. Er schlug den Bogen bis in jüngste Zeit: 2000 wurde das Ennetacher Bürgerhaus eingeweiht, 2001 das Römermuseum, letzteres wurde aber 2017 wieder geschlossen. „Heute ist Ennetach der größte Teilort der Stadt Mengen“, resümierte Eisele.

Den musikalischen Teil des Nachmittags steuerte das Klarinettenensemble von Erwin Welte, Jugendmusikschule, bei. Die Stellwände für die Ausstellung hatten Gerhard König und dessen gleichnamiges Unternehmen zur Verfügung gestellt, wie Ottokar Linder, Vorsitzender des Geschichtsvereins, sagte.