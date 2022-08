Dennis Kautz gewinnt dramatisches Finale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

130 Teilnehmer in insgesamt sieben verschiedenen Konkurrenzen spielten am Wochenende des 13. und 14. Augusts die Sieger des zwölften Ablachcups aus. Aufgrund der Rekordteilnehmerzahl war es dem veranstaltenden TC Mengen nicht mehr möglich, alle Spiele auf der vereinseigenen Anlage (sieben Plätze) durchzuführen. Vor allem am Freitag wurden einige Spiele auf die Anlagen des SC Mengen und des TC Hohentengen verlegt.

Am Freitag und Samstag wurden die Halbfinalisten gesucht, die am Sonntag um den Turniersieg spielten. Ein an Spannung und Dramatik kaum zu überbietendes Finale der Herren A sorgte für einen hervorragenden Abschluss eines gelungenen Turniers. Dennis Kautz vom TC Sigmaringen traf auf den topgesetzten Joel Stuböck vom TC Hohentengen. Nachdem jeder der beiden Finalisten einen Satz im Tie-Break gewinnen konnte, musste der Match-Tie-Break die Entscheidung bringen. Dort machte dann die körperliche Verfassung den Unterschied. Zwar war auch Kautz am Ende seiner Kräfte, aber beim Stand von 7:8 aus Sicht von Stuböck musste er von Krämpfen am ganzen Körper geplagt aufgeben. Dennis Kautz sicherte sich damit den Titel auf der Anlage des Vereins für den er viele Jahre selbst spielte.

Bei den Herren B sicherte sich Boris Thömmes vom SC Mengen souverän den Titel. Mit 32 Spielern kämpften bei den Herren C die meisten Spieler um den Turniersieg. Diesen errang Lukas Endres vom TC Ostrach, der am Sonntag nacheinander die Nummer Eins und Zwei der Setzliste bezwingen konnte. Bei den Herren 40 (LK 6 – LK 18) traf Vorjahressieger Sebastian Schultheiß (SG Aulendorf) auf den topgesetzten Tobias Kast (SpVgg FAL Frickingen). Im Finale gegen Kast musste sich Schultheiß in zwei Sätzen deutlich geschlagen geben. Bei den Herren 40 (LK 16 – LK25) sicherte sich Horst Müller von der SpVgg Rieden den Titel. Bei den Herren 50 trafen die beiden topgesetzten Spieler Andreas Günther und Matthias Boos (beide von der SpVgg FAL Frickingen) aufeinander. Das Finale konnte Günther am Ende mit 6:7, 7:6, 10:1 für sich entscheiden. Bei den Herren 60 konnte der TC Mengen mit Wolfgang Buck einen Finalisten stellen. Im Finale musste er sich Harald Kahr vom TC Ochsenhausen klar in zwei Sätzen geschlagen geben.