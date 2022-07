Delegation aus Mengen nimmt an Jugend-Konferenz in Kroatien teil

Zum Europäischen Jahr der Jugend hat Mengens kroatische Partnerstadt Novska am vergangenen Wochenende vom 24. bis 25. Juni zu einer zweitägigen Jugendkonferenz eingeladen. Der gemeinsame Austausch unter den Partnerstädten Novskas stand unter der Überschrift „Europäisches Jahr der Jugend – Jugendverbindung für die Zukunft“, mit der Zielsetzung, den Jugendlichen Europas bessere Zukunftschancen zu bieten, die allgemeine und berufliche Bildung sowie den Klimaschutz zu stärken und die Digitalisierung voranzutreiben. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervorgeht, wurden Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Jugendorganisationen und Jugendgemeinderäte erwartet. Unter den Teilnehmern befand sich auch eine große Delegation aus Mengen – bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, 21 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, der Realschule und des Jugendhauses sowie Auszubildenden der Stadtverwaltung.

Erfahrungen werden ausgetauscht

Im Rahmen von Vorträgen und einer Podiumsdiskussion wurden Ziele und Erfahrungen im Bereich der Jugendbeteiligung vorgestellt. Mengen konnte dabei anhand eines Filmbeitrags die vielen Aktivitäten vor Ort darstellen. Hierunter fallen die vielfältigen Angebote des Jugendhauses, die Aktionen an den Mengener Schulen (beispielsweise zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit) sowie die herausragenden Bemühungen im Bereich der Berufsorientierung, wie das Projekt Startklar, der Berufsorientierungstag an der Realschule, oder die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten in Mengen. Großer Dank gilt dabei den Jugendlichen und Auszubildenden, die in Vorbereitung für die Teilnahme an der Konferenz eigens Präsentationen erstellt und bei der Erstellung des dort gezeigten Films unterstützt haben.

Selbst Street Art kreieren

Zeitgleich zur Konferenz fand an Novskas Schule ein Street-Art-Festival statt. Künstler und Jugendliche hatten die Möglichkeit eine jeweils viermal vier Meter große Wandfläche mit Graffiti-Motiven zum Thema der Städtepartnerschaft zu schmücken. Unter dem Motto „All Together“ hatten sich die Jugendlichen aus Mengen ein Motiv einfallen lassen, dass die Verbundenheit und Zusammengehörigkeit aller (Partner-)Städte verdeutlichen soll. Im großen Weltmeer befinden sich dabei alle Fische in jeweiliger Landesfarbe nahe beieinander. Die Jugendlichen hatten sichtlich große Freude bei der gemeinsamen Erstellung.

Besuch im Jugendzentrum

Einen direkten Vergleich bot der Besuch des Jugendzentrums Novska. Wie auch in Mengen, bietet das Jugendhaus den Jugendlichen eine geeignete Anlaufstelle um sich mit Gleichaltrigen zu treffen und auszutauschen, sich aber auch durch die pädagogisch erfahrenen Jugendhausleiter bei persönlichen Angelegenheiten entsprechenden Rat einzuholen.

Videobotschaften nach Hause

Ein bisschen Radio- und Filmluft schnuppern hieß es anschließend bei der Podcast-Produktion im IDI (Inkubationszentrum für soziale Innovationen). Im schalldicht isolierten Raum des Radio- und Podcast-Studios IDI durften die Jugendlichen aktiv miterleben, wie lokale Filmbeiträge und Radio-Sendungen für Novska und Umgebung produziert werden. Manche Jugendliche nutzten anschließend die Chance für eigene kleine Aufnahmen und Videogrüße nach Hause.

Ausflug in den Naturpark

Ein kleiner Stadtrundgang mit Besuch der neuen Stadtbücherei in Novska und des dortigen Museums rundeten des Rahmenprogramm ab. Beim Live-Konzert im Stadtpark am Abend konnten die Eindrücke verarbeitet werden und der erste Tag ausklingen. Vor der Rückreise am Folgetag ging es in den 500 Quadratmeter großen Naturpark Lonsjko Polje. Der Park soll der Renaturierung dienen und umfasst weite Teile unberührter Natur und alter Tierrassen.

Große Gastfreundschaft

„Bei unserem Besuch stellte Novska erneut seine gewohnt außerordentliche Gastfreundschaft unter Beweis“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Ein Indiz für die besondere Partnerschaft, die unsere Städte verbindet.“ Bemerkenswert sei auch die rege Beteiligung und das aufrichtige Interesse der Mengener Jugendlichen gewesen, die sie während der Konferenz zum Ausdruck brachten.