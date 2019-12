Delegation aus Mengen besucht Kommandowechsel

Nach zehn Jahren an der Spitze der Feuerwehr in Mengens französischer Partnerstadt Boulay-Moselle wurde bei der Barbara-Feier am vergangenen Samstag der in Mengen als Freund geschätzte Francis Weber als Kommandant verabschiedet. Mit einer Ehrenformation war die Feuerwehr Boulay angetreten, um das Kommando an den neuen Kommandanten Jean Bertolotti zu übergeben.

Francis Weber wechselt in den vorbeugenden Brandschutz der zentralen Feuerwehreinheit des Department Moselle. Den Kommandowechsel führte der Leiter der Feuerwehr im Department, Colonel Francois Vallier durch. Bei den weiteren Feierlichkeiten marschierten die Feuerwehrmitglieder wieder von der Feuerwehrkaserne zum Rathaus um dort am Ehrenmal einen Kranz für die verstorbenen Kameraden niederzulegen. Nach dem Gottesdienst zu Ehren der Schutzpatronin, der heiligen Barbara, schloss sich die Hauptversammlung an. Neben den üblichen Beförderungen und Ehrungen blieb es an der Delegation der Feuerwehr Mengen, sich bei Francis Weber für sein Engagement für die Partnerschaft mit einem Geschenk und der Auszeichnung mit der silbernen Verdienstmedaille für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes zu bedanken.

Der neue Kommandant Jean Bertolotti versprach, Mengen baldmöglichst einen Besuch abzustatten und sich ebenfalls für die seit 1966 bestehende Partnerschaft zwischen den Kommunen einzusetzen.