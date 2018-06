Das zweite Storchenpaar sucht nach seinem Nest

„Hey, habt ihr unser Nest gesehen?“ - „Nein, aber unseres war zum Glück noch da.“ So könnte ein Dialog auf dem Dach der Pauluskirche in Mengen abgelaufen sein. Dort hatten es sich im vergangenen Jahr gleich zwei Storchenpaare gemütlich gemacht und sich ein Nest gebaut. Nun ist nur noch eins übrig, das die alten Besitzer gleich wieder in Beschlag genommen haben. Das andere Paar hat das Nachsehen. Das Nest ist – so heißt es im Pfarrbüro – abgenommen worden, um die Regenrinne mit einem Gitter zu schützen. So können die Störche auf einer besseren Grundlage ein neues Nest bauen. Na, dann mal los!