Das warme Wetter lässt die Preise purzeln

Die warme Winterkleidung ist im vergangenen Jahr gar nicht gut gelaufen. Das Schuhgeschäft ist stark wetterabhängig. Ski und Snowboards sind nicht so rege verkauft worden wie sonst. Das Wetter hat sich in Frühlingstemperaturen wohlgefühlt – schlecht für den Winterwarenhandel, der bei Kälte aufblüht.

„Wir haben noch wenig Langlaufskis verkauft“, berichtet Roman Dietsche, Geschäftsinhaber von Sport Dietsche. Er ist aber zuversichtlich, dass, wenn Mitte des Monats und im Februar der Schnee fällt, die Langläufer noch vorbeikommen und sich eindecken – zumal die Preise jetzt schon purzeln. Sie purzeln in allen Regalen: Skihelme, Skischuhe, Skibretter werden gerade neu ausgezeichnet. „Wir haben jetzt schon begonnen, die Preise zu reduzieren“, bestätigt Dietsche. In den Bergen liegt zwar Schnee, nur hier machen Sonne und die leichten Wolken keine Lust auf Winterkäufe. „Die Wintersportsaison geht bis in den März hinein. Zur Fasnet-Zeit gehen viele Ski fahren. Die Käufer kommen noch“, ist sich Dietsche sicher. Das Weihnachtsgeschäft war im Plan und ein Sonderjahr wie 2010, in dem der Schnee gleich im November fiel, war nicht vorauszusehen. Die neuen Modelle, die jedes Jahr die Skifahrer faszinieren, werden noch ihre Abnehmer finden, so Dietsche.

Der modische Stiefel war der Renner, auf den richtig warmen dicken Winterstiefel haben die Kunden weitgehend verzichten können. So sind die Preise der Winterware jetzt schon um 20 Prozent reduziert, dazu gibt es Rabatte quer durch das Sortiment. „Das Wetter war halt gar nicht winterlich. Die zweckmäßigen Winterstiefel sind nicht verkauft worden“, berichtet Paula Grigic, Verkäuferin bei Quick-Schuh. Die Preise der Winterware werden nun bis ins Frühjahr hinein sinken. Auch die kuscheligen Winterjacken sind in manchem Modegeschäft hängen geblieben. Kundinnen haben eher die Jacken gekauft, die nicht ganz so warm sind. Im Bekleidungsladen „Peng – die Mode mit Schuss“ sind viele warme Jacken noch zu haben. „Wir haben auf die gesamte Winterware 20 Prozent Rabatt“, sagt Birgitt Noll, Verkäuferin im Modegeschäft Marco und dazu kommen noch die weiteren Sonderpreise in sämtlichen Regalen. Das Bekleidungsgeschäft ist extrem wetterabhängig, es sind vielfach Emotionen, die zum Kaufen anregen. Wer jetzt zu Marco oder Peng geht, findet eine große Auswahl an Winterware. Kinderschlitten sind kurz vor Weihnachten ein ganzer Schwung verkauft worden, aber davor und danach war es eher ruhig um diese Abteilung im Papier- und Spielwarengeschäft Ziegler. Die Preise der Schlitten sind schon reduziert: Sie warten auf Schnee und fröhliche Kinder. „Wir haben quer durch die Abteilungen die Preise heruntergesetzt“, kündigt Geschäftsinhaberin Judith Ziegler an.

Die Sonne scheint gelb und warm auf die Ständer, die draußen stehen. Kälte und Schnee sollen erst Mitte des Monats das Land aufsuchen. Für den Geldbeutel der Kunden wird das neue Jahr zur Schnäppchenzeit.