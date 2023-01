Neue Gastronomen, Ärger um den Verkehr und eine Razzia: Das war das Jahr 2022 in Mengen

Diese Ereignisse haben das Jahr 2022 in der Stadt Mengen geprägt.

Hilfskonvoi startet in Richtung Ukraine

Die zehn Fahrer (von rechts): Kay Kortstock, Klaus Engel, Stefan Marquart, Erich Greinacher, Achim Kraus, Thomas Nuding, Kai Wiedmann, Andreas Veller, Thomas Stehle und Hans Peter Hinder bringen Hilfsgüter in die Ukraine. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Ein Konvoi mit Hilfsgütern für die Ukraine ist im März, kurz nach Ausbruch des Kriegs, von Mengen aus gestartet. Zehn Männer aus dem ganzen Kreisgebiet, darunter auch der Mengener Thomas Stehle, machen sich mit fünf Transportern, voll beladen mit Nahrung, Kleidung und Hygieneartikeln auf den Weg. Viele hilfsbereite Menschen aus der Region haben in den sozialen Medien von der privaten Hilfsaktion erfahren und Spritgeld, Verpflegung und Hilfsgüter gespendet.

Die Strecke des Hilfskonvois führt über München, Wien und Budapest ins 1237 Kilometer entfernte Uschgorod, eine ukrainische Stadt an der Grenze zur Slowakei und Ungarn. Dort werden die Güter in Empfang genommen und im Gegenzug 30 Flüchtlinge aus der Ukraine mit nach Deutschland gebracht, die in Sigmaringen und Mengen untergebracht werden. Thomas Stehle hat gemeinsam mit Angela Klug aus Pfullendorf und weiteren Helfern bis zum Jahresende fünf weitere Hilfsfahrten organisiert - bei dreien sind die Güter von Fahrern aus der Ukraine abgeholt worden. Auch die ukrainischen Flüchtlinge helfen dabei mit und präsentieren Speisen aus ihrer Heimat beim Martinimarkt und auf dem Mengener Weihnachtsmarkt. Zum orthodoxen Weihnachtsfest sollen viele Geschenke an Waisenhäuser in der Ukraine verteilt werden.

Heinz Leuze feiert seine goldene Primiz

Heinz Leuze feiert seine goldene Primiz (Foto: Markus Haile)

Heinz Leuze feiert am 3. April seine goldene Primiz. Vor 50 Jahren ist er im Dom zu Rottenburg zum Priester geweiht worden. Am Ostermontag 1972 durften die neugeweihten Priester in ihrer Heimatgemeinde die Primiz feiern. Nach seinem Vikariat in Friedrichshafen wurde er 1975 von Bischof Georg Moser nach Leutkirch als Zeremoniar und Sekretär des Altbischofs und Konzilteilnehmers Carl Joseph Leiprecht und zugleich als Kaplan berufen. 1982 bekam Pfarrer Leuze die Pfarrstelle in Baindt und wurde zugleich Studentenpfarrer an der Pädagogischen Hochschule Weingarten und schon zwei Jahre später zum Dekan gewählt.

Buchhändlerin findet Nachfolgerin

Mengens Buchhändlerin Marianne Schreiber (rechts) hört auf. Für die Buchhandlung Rettich gibt es - unter neuem Namen - aber trotzdem eine Zukunft. Nachfolgerin wird nämlich Vanessa Schuhmacher aus Ennetach. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

63 Jahre hat es die Buchhandlung Rettich in der Mittleren Straße in Mengen gegeben. 37 Jahre davon hat Marianne Schreiber in dem Geschäft gearbeitet, dass ihre Eltern einst als Schreibwarenladen eröffnet haben. Die Welt der Bücher, der persönliche Kontakt zu den Kunden und das Wissen, ihre eigene Chefin zu sein, haben ihr dabei immer am Herzen gelegen. Trotzdem hört sie Ende Mai auf, obwohl sie das offizielle Rentenalter noch nicht erreicht hat.

Das liegt nicht am fehlenden Umsatz, sondern daran, dass es eine Nachfolgerin gibt. Die will Marianne Schreiber auf keinen Fall warten lassen. Vanessa Schuhmacher aus Ennetach, die selbst gelernte Buchhändlerin ist, übernimmt die Buchhandlung und führt sie unter neuem Namen - nämlich „Wortgewandt“ - weiter. Der Abschied fällt zwar nicht leicht, aber das Wissen, dass die Mengener hier weiter Bücher finden, macht ihn deutlich einfacher.

Mengen feiert wieder Heimattage

Beim Schülerumzug beteiligen sich alle Schulen und Kindertagesstätten. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Bei den Heimattagen im Mai zog es die Mengener und ihre Gäste in Scharen in die Innenstadt, zum kleinen Vergnügungspark und ins Festzelt. Das Feiern haben sie also nicht verlernt. Allein beim historischen Umzug am Sonntag waren 25 Gespanne und 80 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmer dabei.

Von der kleinsten Gänseliesel über Kelten, Römer, Schweden und Bauern bis zu Trachtengruppen und Ziegenhirten waren alle mit viel Freude dabei. Die Besucher erlebten eine gut organisierte Großveranstaltung und freuten sich, neben guten Freunden auch alte Bekannte zu treffen, die sie lang nicht gesehen haben. Schwer zu sagen, wer am Sonntagnachmittag beim Umzug mehr Spaß hatte - die Zuschauer oder die Teilnehmer selbst.

Unfall mit elf Verletzten

Der Unfall auf der B32 geschieht während eines Überholvorgangs. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 32 bei Mengen in Höhe des Flugplatzes im Mai für mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei sind fünf Fahrzeuge beteiligt. Elf Personen werden verletzt, drei davon schwer. Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Unfall geschieht, als ein 31-jähriger Fahrer eines zu Beginn der dreispurigen Fahrbahn einen Peugeot überholt.

Während des Überholvorgangs schert der 48-jährige Peugeot-Fahrer ebenfalls nach links aus und prallt gegen den Audi. Dadurch kommt der Peugeot ins Schleudern und gerät auf die Gegenfahrbahn, wo er erst eine Leitplanke streift und dann ein entgegen kommendes Auto. Zwei weitere Autos kollidierten ebenfalls leicht mit den Unfallfahrzeugen.

Restaurant „Südsee“ ist wieder geöffnet

Freuen sich auf die Gäste und den Sommer im Restaurant „Südsee“ in Zielfingen (v.l.): Claudia Cindea, Mehmet Yetis und Mesure Yetis. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Das Restaurant „Südsee“ an den Zielfinger Seen hat seit Ende Mai wieder geöffnet. Neuer Pächter ist Mehmet Yetis, den die Mengener vom Restaurant „Rebstock“ und dem „Pub Café“ kennen. Gemeinsam mit seinem Team hat er Küche und Restaurant neu eingerichtet und damit begonnen, den Außenbereich neu zu gestalten.

„Das Gelände ist einfach toll und einer der schönsten Plätze in Mengen“, sagt er. Langfristig schweben ihm auch größere Veranstaltungen und Konzerte vor, wie es sie früher hier gegeben hat. Das „Südsee“ sollen federführend seine Tochter Mesure Yetis und ihr Mann übernehmen. In der Übergangszeit stehen Mehmet Yetis und die langjährige Mitarbeiterin Claudia Cindea ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ein neues Logo gibt es bereits, die „3“ wurde herausgestrichen.

Lisa Beck leitet die DRK-Bereitschaft

Die DRK-Bereitschaftsleiterin Lisa Beck mit dem Helfer-vor-Ort-Fahrzeug, das im kommenden Jahr ersetzt werden soll. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Die DRK-Bereitschaft Mengen hat eine neue Leitung: Die 22-jährige Lisa Beck übernimmt im April die Verantwortung für das rund 15-köpfige Team. Sie ist schon ihr halbes Leben beim Roten Kreuz aktiv und will nun mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit des Ortsvereins schaffen: Ohne die Sanitätsdienste des DRKs können keine größeren Veranstaltungen stattfinden.

Ohne die Blutspenden-Termine würden in den Krankenhäusern vermutlich Blutkonserven für Operationen fehlen. Und ohne die Helfer vor Ort, die im Notfall die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kompetent überbrücken, könnte mancher Patient nicht so schnell versorgt werden. Aktuell braucht die Bereitschaft Spenden, um ein neues Einsatzfahrzeug kaufen zu können.

Gyrokopter stürzt ab

Die Mengener Feuerwehr löscht den Gyrocopter und verhindert so ein Ausbreiten des Brandes. (Foto: Feuerwehr Mengen)

Ein Gyrokopter stürzt im Juli neben dem Regio Airport Mengen ab, der 60-jährige Pilot stirbt. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, stürzt der Klein-Hubschrauber beim Landeanflug auf den Flugplatz gegen 19.30 Uhr aus einer Höhe von etwa 150 Metern in ein Feld unweit der Landebahn ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brennt der Gyrokopter und wird zügig gelöscht.

Für den Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt beim Absturz des Gyrocopters, informiert die Polizei. Der sofort alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Anfangs sei für die Einsatzkräfte nicht klar gewesen, ob sich zwei Menschen im Tragschrauber befanden, daher wurde der Unfallstellenbereich am Boden über eine Drohne abgesucht.

Unternehmer aus Mengen sitzt in Untersuchungshaft

In einer groß angelegten Razzia werden am Morgen des 4. Augusts die Geschäftsräume eines Unternehmens in Mengen, eine dortige Kneipe sowie private Wohnräume in Hohentengen von Polizei- und Zollbeamten durchsucht. Anlass der Aktion ist laut Staatsanwaltschaft Ravensburg der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie des Betruges. Der Verantwortliche des Unternehmens wird vorläufig festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Grillfeuer setzt Fassade in Brand

In Windeseile klettern die Flammen zum Dach hinauf. (Foto: Feuerwehr Mengen)

Die Feuerwehr Mengen rückt Anfang August zu einem Gebäudebrand im Fliederweg aus. Ein Grillfeuer hatte laut Polizeibericht zunächst auf eine Hecke und dann auf die Fassade eines Zweifamilienhauses übergegriffen. Durch das schnelle und umsichtige Eingreifen der Einsatzkräfte, bei dem unter anderem das Dach geöffnet wurde, konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden.

Auch, wenn die Polizei den entstandenen Sachschaden auf rund 300.000 Euro schätzt, ist Frank Seeger, Gesamtkommandant der Mengener Feuerwehr, mit dem Verlauf des Einsatzes hoch zufrieden. „Wir hätten das Haus auch komplett verlieren können“, sagt er. „Dass dies nicht passiert ist und es keinen großen Wasserschaden gibt, ist eine tolle Leistung unserer Mannschaft.“

Tierrettung: Polizei und Veterinäramt ermitteln

Die Veruntreuung von Spendengeldern, Einsatzfahrten ohne Führerschein, Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Diese Vorwürfe stehen gegen den Mengener Initiator und Gründer der Tierrettung Oberschwaben im Raum. Enttäuscht und verärgert sind ehemalige Mitglieder der Tierrettung ausgestiegen und haben den Mann bei Polizei und Veterinäramt angezeigt.

Polizei und Landratsamt bestätigen, dass Ermittlungen aufgenommen wurden. Details werden mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht genannt, auch der Beschuldigte möchte sich nicht äußern. Die Tierrettung stellt ihre Arbeit ein und nimmt die Homepage vom Netz.

Ennetacher fordern Tempo 30 für die Klosterstraße

Die Anwohner der Ennetacher Klosterstraße halten die aktuelle Verkehrssituation für untragbar und fordern eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Eineinhalb Jahre, nachdem Gemeinderat und Stadtverwaltung Mengen den Antrag auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 für die Klosterstraße, die Mühlstraße und die Holzstraße in Ennetach gestellt haben, liegt im Juli die Antwort aus dem Landratsamt vor: Lediglich in der Holzstraße könne eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden, für die anderen beiden Straßen würde diese Maßnahme nicht in Betracht gezogen. Bei den Ennetacher Ortschaftsräten und Anwohnern stößt diese Entscheidung auf Unverständnis. „Wir sind maßlos enttäuscht und haben das Gefühl, dass sich bei der Verkehrsbehörde niemand ein richtiges Bild von der Situation bei uns gemacht hat“, sagt Stadtrat David Haubner.

„Hier wurde einfach aus der Ferne entschieden.“ Der ortsfremde Verkehr im Ort habe in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. „Wir führen das eindeutig darauf zurück, dass Navigationsgeräte, Apps und Google Maps als schnellste Verbindung zwischen Ulm und Tuttlingen die Strecke über die Kastellstraße und die Klosterstraße anzeigen“, sagt Ortsvorsteher Wolfgang Eberhart. Viele Verkehrsteilnehmer würden auch über die Mühlstraße geleitet.

Realschule wird 50 Jahre alt

Die Realschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Kontinuität, Partnerschaftlichkeit und Berufsorientierung - mit diesen Attributen bringen viele Menschen aus Mengen und darüber hinaus die Realschule Mengen in Verbindung. Anfang Oktober hat die größte Schule der Stadt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festabend und einem Schulfest gefeiert.

Dabei zeigte sich, dass neben dem Lernen auch Zeit für Kreativität bleibt. Als Voraussetzung dafür braucht die Schule natürlich begeisterungsfähige Lehrende, ein engagiertes Leitungsteam, motivierte Schüler, eine unterstützende Elternschaft und nicht zuletzt einen willigen Schulträger. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Geschichte der Realschule in ein Musical gepackt. „In den fünf Jahrzehnten hat es gerade einmal sechs Rektoren gegeben“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck„Wenn man da auf Bundesligavereine schaut, sieht es ganz anders aus.“

Das „Cockpit“ hat wieder einen Pächter

Sven Kraft (links) ist der neue Pächter des Restaurants „Cockpit“ am Regio Airport Mengen. Jörg Menge, Geschäftsführer der Flugplatz GmbH, seine Mitarbeiterin Katja Abel und Mengens Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler freuen sich, dass es endlich wieder einen Gastronomiebetrieb gibt. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Das Flugplatzrestaurant „Cockpit“ am Regio Airport in Mengen hat neue Pächter. Sven und Katharina Kraft, die in Überlingen eine Cateringfirma betreiben und ihre erste Saison als Gastronomen des Flugplatzrestaurants in Pfullendorf hinter sich haben, übernehmen Ende Oktober auch in Mengen. Das Potenzial, dass das Mengener Flugplatzrestaurant hat, haben die beiden sofort erkannt.

„Der Standort ist toll, liegt direkt am Donauradweg und spricht neben den Fliegern noch zahlreiche andere Gruppen an“, sagt Kraft. Ziel sei es, auch die Übernachtungsgäste des benachbarten Hotels „Zum Fliegerwirt“ kulinarisch zu versorgen und für die Mengener einen erschwinglichen und schnell servierten Mittagstisch anzubieten. Das „Cockpit“ soll für klassische deutsche Küche stehen. Ruhetage sind bis zum Sommer Dienstag und Mittwoch, an den anderen Tagen ist zwischen 11 und 22 Uhr geöffnet.

Vom Verkaufswagen zum eigenen Restaurant

Mengens Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler wünscht Michael Kienzle einen guten Start mit seinem eigenen Restaurant. (Foto: Stadt Mengen)

Seit Anfang Oktober gibt es wieder ein Gastronomieangebot im Erdgeschoss des Gloria Kino-Centers in Mengen, Hauptstraße 22. Inhaber des „M.eatery“ ist Michael Kienzle, der zuvor sehr erfolgreich mit seinem Burger-Verkaufswagen auf diversen Veranstaltungen unterwegs war und zuletzt seinen festen Platz vor dem Mengener Rathaus hatte.

Burger sind - das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Mengen hervor - nach wie vor fester Bestandteil der Speisekarte seines neuen Restaurants, ergänzt werde dieses Angebot durch eine Auswahl an deutschen Gerichten, die Tradition und Moderne verbinden.

Schorsch verkauft seit 45 Jahren Seelen

Georg „Schorsch“ Offner steht auch mit 75 Jahren noch gern hinter der Theke des Seelen-Häusles in Ennetach und genießt die Witze mit seinen Gästen. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Georg „Schorsch“ Offner empfängt schon seit 45 Jahren Gäste in seinem Seelen-Häusle in Ennetach und serviert ihnen neben 77 verschiedenen Seelen-Varianten auch Witze und Anekdoten. Für die urige Atmosphäre und seine Sprüche kommen die Gäste auch von weiter her.

Haushaltswaren Bacher schließt

Verena Bacher hat mehr als 60 Jahre im Haushaltswaren-Geschäft in der Mittleren Straße gearbeitet. Ihr Sohn Otto vergrößert jetzt sein Zweiradcenter. (Foto: Jennifer Kuhlmann)

Das Geschäft für Haushaltswaren der Familie Bacher in der Mittleren Straße schließt vor Weihnachten. Im neuen Jahr werden die Räume so umgebaut, dass sie komplett für den Verkauf von Fahrrädern und E-Bikes genutzt werden können. Viele Kunden nutzen in den letzten Tagen die Gelegenheit für ein Schnäppchen im Ausverkauf, wollen sich aber gern persönlich von Verena Bacher verabschieden. Die hat seit mehr als 60 Jahren im Laden gearbeitet und kann sich nur schwer von ihm trennen.

Nachdem zuerst Möbelhäuser, dann Kaffeeröster und Supermarktketten das Marktfeld für sich entdeckt hatten und schließlich das Internet zur größten Konkurrenz wurde, war der Umsatz stets rückläufig und brach mit der Corona-Pandemie noch weiter ein.