Das Stadtradeln rückt näher

Das Stadtradeln, die größte internationale Radkampagne, startet 2020 in die dreizehnte Runde. Bundesweit gehen fast 1000 Kommunen mit Bürgern an den Start und auch die Stadt Mengen beteiligt sich wieder im dreiwöchigen Aktionszeitraum vom 14. September bis 4. Oktober 2020 an dem gemeindeübergreifenden Gemeinschaftsprojekt des Klima-Bündnisses zur Radförderung, Steigerung der Lebensqualität und Klimaschutz, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

In diesem Jahr macht die Stadt Mengen bereits zum dritten Mal bei der Aktion Stadtradeln mit. Im Jahr 2018 wurden wir in der Kategorie „Städte unter 10000 Einwohner“ als bester Newcomer ausgezeichnet und landeten deutschlandweit auf dem zweiten Platz. Mit 147457 Kilometern von 671 Einzelradlern in 35 Teams konnten die Stadt Mengen im vergangenen Jahr das Siegertreppchen betreten und wurde Erster in der Kategorie „Städte unter 10000 Einwohnern“ deutschlandweit! Deshalb wollen wir dieses Jahr ebenfalls wieder voll durchstarten – Zielsetzung ist, dass wir gemeinsam die Kilometerzahl des Vorjahres toppen und den unglaublichen Rekord der Gemeinde Altshausen mit über 225 000 Kilometer übertreffen, heißt es in dem Schreiben.

Ab sofort können sich alle interessierten Einzelpersonen oder Gruppen als Teilnehmer auf www.stadtradeln.de registrieren. Dann heißt es kräftig in die Pedale treten und die gefahrenen Kilometer in der RADAR-App, dem Online-Radelkalender, einzutragen und damit zu dokumentieren.

Statt einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung wie im vergangenen Jahr, bietet die Stadt dieses Jahr im gesamten Zeitraum eine Art von „Staffellauf“ an. Für alle Radelnden gibt es die Möglichkeit, sich an vier verschiedenen Abholstationen in Mengen, Sigmaringen und Bad Saulgau ein Stärkungspaket abzuholen. Unter anderem sind eine Mehrwegtrinkflasche und kleine Snacks enthalten. Die Abholstationen befinden sich in Bad Saulgau in der Tourist-Information, in Mengen im Bürgerbüro und in der Stadtbücherei und in Sigmaringen ebenfalls bei der Tourist-Information. An jeder Station bekommen die Radler einen Stempel für ihr so genanntes Fahrtenbuch, das bei der ersten angelaufenen Station an die Radler ausgegeben wird.