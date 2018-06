Das Seefest dient auch der Kameradschaftspflege

Am Wochenende und am Montag hat die Musikkapelle Rulfingen das Zielfinger Seefest veranstaltet. Der Vorsitzende Ralf Lorenz zog am Sonntag eine positive Zwischenbilanz.

„Tipptopp. Absolutes Traumwetter für ein Fest im Freien“, freute sich Ralf Lorenz am frühen Sonntagnachmittag. Der Festtag hatte zuvor am Morgen mit einem Festgottesdienst begonnen. „Da waren schon viele Leute da“, berichtete der Vorsitzende. Da viele gleich anschließend dablieben, war das Festgelände entsprechend gut gefüllt. Für die Fußballinteressierten gab es ein separates „WM-Zelt“, in dem ein Fernseher aufgebaut war. Musikalisch unterhielten der Musikverein Weithart und am Nachmittag dann der Musikverein Bingen. „Der Sonntag ist der Blasmusik verschrieben“, erläuterte Lorenz. Auch für das ganz junge Publikum war etwas geboten: Auf einer Hüpfburg hatten die kleinen Besucher sichtlich eine Menge Spaß, zudem bot die Jugendkapelle Rulfingen ein Kinderschminken an.

Das Seefest hatte am Samstag mit der „Summer Beach Party“ und DJ Beestyle begonnen. Die Party verlief laut Lorenz friedlich, nur ein Besucher verhielt sich nicht angemessen: „Es gab eine Ausnahme“, so Lorenz. Für den Montag standen noch Kaffee und Kuchen und ein Feierabendhock mit der Band Enjoy auf dem Programm.

Grob geschätzt seien etwa 100 Helfer des Musikvereins im Einsatz, sagte Lorenz. Darunter nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch deren Angehörige. Das Seefest ist nicht nur für die Vereinskasse wichtig. Das Seefest diene auch der Kameradschaftspflege im Verein selbst, unterstrich Lorenz: Gemeinsam wird die Arbeit gestemmt, und am Ende fährt man gemeinsam den Erfolg ein.

Beim Seefest erinnerten die Rulfinger Musiker auch an ihren Dirigenten Herbert Lutz, der Anfang April plötzlich gestorben war – ein großes Foto von ihm hing neben der Bühne. „Das war auch irgendwie sein Fest“, sagte Lorenz. Übergangsweise leitet derzeit Vizedirigent Martin Brugger die Kapelle kommissarisch. Einen Nachfolger für Herbert Lutz gibt es laut Lorenz noch nicht. Der Verein wolle sich da aber auch Zeit lassen.