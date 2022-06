Das Rosnaer Sommerfest findet wieder statt

Nach zweijähriger Corona-Pause veranstaltet der Musikverein Weithart wieder traditionell am letzten Juniwochenende das Rosnaer Sommerfest. Nach Angaben der Veranstalter wird von Samstag bis Montag, 25. bis 27. Juni über alle drei Festtage hinweg im Festzelt gute Unterhaltung, fetzige Musik und leckeres Essen geboten. Demnach beginnt das Fest am Samstag gleich mit einem Highlight. Ab 19 Uhr steigt das Doppelkonzert mit der Blaskapelle Peng und der Scherzachtaler Blasmusik, das das Vorstandsteam um Wolfgang Kugler und Hans Wollwinder eigentlich schon für die vergangenen beiden Jahre geplant hatte. Der Eintritt beträgt an der Abendkasse 13 Euro, im Vorverkauf 10 Euro. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Die Musikkapelle Rulfingen wird den Gottesdienst musikalisch umrahmen und anschließend zum Frühschoppen aufspielen.

Ab 14 Uhr wird der Musikverein aus Ennetach für die Nachmittagsunterhaltung sorgen. Neben dem Angebot der Festküche werden am Sonntag und Montag zusätzlich Kaffee und selbstgebackener Kuchen gereicht.´Anstatt am Montag- bittet dieses Jahr erstmalig am Sonntagabend das Sterntaler-Duo zum Tanz. Die beiden Musiker sind auf Grund ihres breiten Spektrums von Volks- und Stimmungsmusik über Oldies, Schlager bis hin zu Hits der aktuellen Charts, ein Erfolgsgarant in Sachen „Tanz, Stimmung und Unterhaltung“. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Am Montag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr. Neben einem abwechslungsreichen Kinderprogramm werden das Vorstufenorchester des Musikvereins Weithart und die Jugendkapelle Ostrachtal aufspielen. Ab 19 Uhr sorgt dann der Musikverein Illmensee für den Festausklang. Mehr Informationen und Karten im Vorverkauf sind auch online unter www.weithart.de zu erhalten.