Das Nudelfest endet im Starkregen

Das 13. Nudelhaus-Fest in Ennetach hat unter schönem Sonnenschein begonnen und ist am frühen Nachmittag jäh unter Starkregen und Hagel zu Ende gegangen. Die Feuerwehr wurde zum Einsatz gerufen: Das Gelände stand komplett unter Wasser, weil der Hagel die Abflüsse verstopft hatte. Drei Elektropumpen und zwei Motorpumpen wurden eingesetzt, um das Wasser in die Ablach abzuführen.

Sehr viele Besucher kamen am Samstag schon zum offiziellen Beginn um 10 Uhr und genossen das herrliche Fest. Um die Mittagszeit herrschte ein reges Treiben. Die Kinder haben es beim Nudelhaus-Fest gut. Für sie gibt es viel zu entdecken und Aktionen zum Mitmachen. Da waren die Stationen der Nudelspielstraße aufgebaut. Kinder holten sich eine Stempelkarte, fuhren auf dem kleinen Parcours, fegten mit Wasser die Nudelpackungen vom Tisch und bekamen am Ende eine Urkunde und eine Packung Nudeln. Es gab die Hüpfburg am anderen Ende des Geländes. Dazwischen gab es Eis, Zuckerwatte, Spielzeuge. Ununterbrochen saßen die Kinder beim Kinderschminken und warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Die drei Betreuerinnen hatten alle Hände voll zu tun. Viele Kinder hielten die roten mit Helium gefüllten Gaggli-Luftballons. Ab und zu war ein Luftballon zu sehen, der losgelassen worden war und in den Himmel stieg. Maskottchen Garry Gaggli drehte seine Runden auf dem Festgelände. Auf der Bühne trat das Kasperletheater auf und faszinierte die Kinder. Die Hexe hatte das Ei arglistig gestohlen.

Erwachsene hatten die Gelegenheit zum Shoppen. Am Gaggli-Stand gingen dutzende rote Kübel mit Nudeln gefüllt über die Theke. Bio-Apfelsaft aus Ennetach, Honig, Aufstriche und Liköre, Eier und Butterschmalz, Kräuterprodukte und Edles aus der Senfmanufaktur bildeten ein großes Sortiment an regionalen Produkten. Es gab aber auch Schmuck und Hüte, Seifen und Blumenkarten, Trockenblumen und Holzdekorationen, Taschen und dekorative Tattoos. Es machte Spaß zu bummeln und einzukaufen.

Begehrte Kochvorführungen

Mengen und Bad Saulgau hatten einen Stand und warben für die Tourismusregion. Radio 7 und die Schwäbische Zeitung unterhielten sich mit Hörern und Lesern. Im oberen Stock des Nudelhauses standen Besucher Schlange, um an der Kochvorführung teilzunehmen. Die Kinder und Jugendlichen konnten von oben sehen, wie die Nudeln hergestellt werden. Dort unten liefen die Nudelpäckchen über die Bänder.

Unter den Schirmen konnten die Besucher den Tag bei manchem Nudelgericht genießen. Die Leute waren beim Essen und in Gesprächen. Im Zelt herrschte Hochkonjunktur. Das große Gaggli-Küchenteam verköstigte die vielen Besucher. Die Musikkapelle Ennetach spielte beschwingt und unterhaltsam. Dirigent Carsten Uhl hatte die Gitarre mitgebracht und sang für und mit dem Publikum.

Es gab ein kleines Ereignis. Spätzle-Königin Sarah Kessler stellte den größten Spätzle-Hobel der Welt vor. Er ist fast vier Meter lang, 1,30 Meter breit und 230 Kilogramm schwer, kommt aus Altenmünster und hatte dort lange zu einem Restaurant gehört. Die Besitzerin Lydia Käßmaier gab das Restaurant aus Altersgründen auf und suchte einen neuen Platz für das gute Stück. Sie nahm Kontakt mit dem Spätzle-Museum in Bad Waldsee auf. Die Leiterin Heidi Huber hatte keinen Platz dafür und stellte den Kontakt zu Gaggli her. Das Stück wurde gekauft. Weil es ein wenig verwittert war, musste es aufbereitet werden. Das übernahm die Verzinkerei Bühler aus Herbertingen. Nun steht das Stück als neues Wahrzeichen vor dem Nudelhaus.