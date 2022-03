Das Lüül Trio spielt in der Alten Kirche

Das Lüül Trio gibt am Samstag, 26. März, ein Konzert in der Alten Kirche in Rulfingen. Dabei soll es auch neue Lieder geben, denn im Frühjahr soll das neue Album „Der stille Tanz“ erscheinen. Der Beginn ist für 20.30 Uhr angesetzt, Karten sollten im Vorfeld reserviert werden.

Lüül ist seit 40 Jahren im Musikgeschäft: Von den Krautrockbands Agitation Free und Ash Ra Tempel über Nico, Neuer Deutscher Welle und den 17 Hippies - da hat einer was zu erzählen. „Beziehungskisten, Zeitkritisches und Alltägliches fasst Lüül in Worte und setzte sie mit angerauter Stimme ausdrucksstark in Szene“, heißt es in der Ankündigung. Das habe einen guten Schuss Nachdenklichkeit und Melancholie, sei meist lässig, lade oft aber auch zum Tanzen ein.

Neues Album kommt im Frühjahr

Wenn alles gut geht, haben die Musiker, die 2019 mit dem Preis Kupferle ausgezeichnet wurden, schon die brandneue CD „Der stille Tanz“ im Gepäck, an der im Moment noch im Studio gearbeitet wird und die im Frühjahr erscheint. Natürlich aber auch Lüül-Klassiker wie „Verliebt in Du“, „Neulich im Puff“, „Untergang“ oder „Mach das Leben schön“ von seiner legendären Damenbesuch-CD.

Begleitet wird Lüül von Musikern, die allesamt bei den 17 Hippies spielen oder spielten: Geigerin Kerstin Kaernbach an Theremin, Flöte und Singender Säge, Carsten Wegener am Kontrabass, Labsteel, Mundharmonika. Lüül selbst hat Gitarre, Ukulele und Banjo dabei. „So entfalten Lüüls Songs musikalische Vielfalt und mitreißenden Charme“, heißt es weiter. „Das ist eigenwillig und authentisch, und wird mit Berliner Chuzpe präsentiert. Dabei gelingt ihnen der Spagat zwischen Tiefgang und Humor, Alltags-Wahnsinn und bewegenden Momenten.“

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Regeln statt. Es wird um Kartenreservierung über die Homepage www.alte-kirche.info gebeten. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Die nächsten Veranstaltungen

Samstag, 23. April, 20.30 Uhr: Konzert der Band bölter., die sich musikalisch im Blues-Rock, Folk und Pop ansiedeln. „Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei bölter. gut aufgehoben“, heißt es. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Samstag, 7. Mai, 20.30 Uhr:

„Wenn Schubladen denken könnten“ - Kabarett mit Eva Eiselt. „Das Leben ist eine Schrankwand und seien wir ehrlich: Wer in Schubladen denkt, hat schnell ein Brett vor dem Kopf. Und wieso auch nicht?“ Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.

Samstag, 28. Mai, 20.30 Uhr:

„Tonight“: Konzert der siebenköpfigen Band TRP, die auf ihrer sechsten CD auch eigene Rocksongs eingespielt haben. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.