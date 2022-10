Restaurant „Cockpit“ in Mengen hat neue Pächter

Geschafft: Das Flugplatzrestaurant „Cockpit“ am Regio Airport in Mengen hat neue Pächter. Sven und Katharina Kraft, die in Überlingen eine Cateringfirma betreiben und ihre erste Saison als Gastronomen des Flugplatzrestaurants in Pfullendorf hinter sich haben, übernehmen jetzt auch in Mengen. Das „Cockpit“ soll künftig für klassische deutsche Küche stehen und wird ab dem kommenden Samstag, 29. Oktober, geöffnet haben.

Lange Suche ist beendet

Lange ist das Restaurant das Sorgenkind von Jörg Menge, dem Geschäftsführer der Flugplatz Mengen-Hohentengen GmbH, gewesen. Nachdem sich die Familie LaSpina zurückgezogen hatte und der Neustart mit einem Nachfolger misslungen ist, hatte die Gastronomie geschlossen bleiben müssen.

Bitter nicht nur für die Flugplatzbetreiber, sondern auch für die Flieger, Radtouristen und Mitarbeiter aus den benachbarten Gewerbegebieten. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt gute und erfahrene Partner gefunden haben“, so Menge.

So entstand der Kontakt

Der Kontakt zu Sven Kraft ist über einen Fliegerfreund von Menge entstanden. Kraft selbst ist Koch und Küchenmeister, seine Frau Katharina gelernte Hotelfachfrau und Expertin für Eventorganisation. Mit ihrer eigenen Cateringfirma „Sven’s Foodbar“ stemmen sie die verschiedensten Veranstaltungen.

Es kommt uns ganz gelegen, dass wir nicht zur Hochsaison einsteigen. Sven Kraft

Das Potenzial, dass das Mengener Flugplatzrestaurant hat, haben die beiden sofort erkannt. „Der Standort ist toll, liegt direkt am Donauradweg und spricht neben den Fliegern noch zahlreiche andere Gruppen an“, sagt Kraft.

Ziel sei es, auch die Übernachtungsgäste des benachbarten Hotels „Zum Fliegerwirt“ kulinarisch zu versorgen und für die Mengener einen erschwinglichen und schnell servierten Mittagstisch anzubieten.

Winterpause in Pfullendorf

Dass er das Restaurant erst zum Ende der Fliegersaison eröffnet, kommt Kraft gelegen. „In Pfullendorf machen wir eine Winterpause, weil der Innenraum nicht groß genug ist und sich der Betrieb im Winter nicht rentieren würde“, sagt er.

Sein Pfullendorfer Team könne daher nahtlos in Mengen weitermachen. Die Zeit bis zum kommenden Frühjahr soll genutzt werden, weitere Mitarbeiter einzustellen und einzuarbeiten. Wie in anderen Bereichen auch, sei es in der Gastronomie derzeit nicht einfach, Fachpersonal zu bekommen.

„Deshalb kommt es uns ganz gelegen, dass wir nicht zur Hochsaison einsteigen“, so Kraft. Nichtsdestotrotz sei es natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko, zuerst den Winter überstehen zu müssen. Bei den Vertragsverhandlungen sei die Flugplatzgesellschaft ihm aber auch entgegengekommen.

Klassische deutsche Küche

Bis zum Frühjahr soll das „Cockpit“ zunächst nur an fünf Tagen in der Woche geöffnet haben. Für die Sommersaison sei dann ein Sieben-Tage-Betrieb angestrebt. Im Hinblick auf die Schließtage anderer Gastronomien in der Umgebung haben die Krafts Dienstag und Mittwoch als Ruhetage ausgewählt.

An den anderen Tagen soll von 11 bis etwa 22 Uhr geöffnet sein. Auf der Speisekarte sollen klassische deutsche Gerichte stehen, die Bio-Produkte gern aus der Region kommen. „Wir bieten auch Rinderfilet an und werden noch eine Dessertkarte erstellen“, sagt Kraft. Bestellt wird à la Carte, das schnelle Mittagessen soll über eine Wochenkarte zusätzlich angeboten werden.

Ab Samstag geht es offiziell los

Ein Probebetrieb am vergangenen Wochenende ist zur allgemeinen Zufriedenheit gelaufen. Jörg Menge hat aus Fliegerkreisen bereits lobende E-Mails erhalten und Sven Kraft die Küchenausstattung und Abläufe getestet.

Ab dem 29. Oktober soll es dann richtig losgehen. Auch die drei Fliegergruppen möchten ihren Stammtisch im „Cokpit“ wieder aufnehmen.

Infrastruktur erweitern

Jörg Menge denkt derweil schon wieder einen Schritt weiter: Er nutzt den Besuch von Mengens Wirtschaftsförderin auch, sie auf das Thema E-Mobilität anzusprechen.

„Wir brauchen für unsere Gäste dringend eine E-Tankstelle für Autos und für E-Bikes“, sagt er. „Diesen Service erwarten mittlerweile einfach viele.“