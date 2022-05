Das Busunternehmen Reisch streikt am Mittwoch

Die Busse des Mengener Busunternehmens Reisch bleiben am Mittwoch, 11. Mai, zwischen 10 und 11.45 Uhr im Depot. Geschäftsführer Thorsten Reisch teilt in einer Pressemitteilung am Dienstag mit, sich in dieser Zeit am Diesel-Warnstreik zu beteiligen. Betroffen seien im Wesentlichen die Heimfahrten nach der vierten Unterrichtsstunde an den Schulstandorten Mengen, Hohentengen und Herbertingen. Die Busse nach der fünften und sechsten Unterrichtsstunde würden wieder regulär fahren. Betroffene erhalten genaue Auskünfte unter der Telefonnummer 07572/7603010.

Warum gestreikt wird

Hintergrund für den Diesel-Warnstreik, an dem sich laut dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) zwischen 75 und 100 Unternehmen im ganzen Land beteiligen werden, sind die stockenden Verhandlungen zwischen Bund, Land und Landkreisen, wie mit den Dieselpreissteigerungen umgegangen wird. „Verkehrsminister Hermann hat eine Lösung bei den Dieselkosten bis Ostern in Aussicht gestellt. Ostern ist vorbei und es wird immer noch Woche für Woche verhandelt“, wird Thorsten Reisch in der Mitteilung zitiert. Neben den Dieselkosten würden auch die anderen Kosten wie Reifen, Ad-Blue und Löhne kontinuierlich steigen.

Zeichen Richtung Bund und Land

Nach zwei Jahren Corona-Krise treffe dies die Unternehmen auf dem falschen Fuß. „Fakt ist doch“, so Reisch weiter, „dass wir jeden Tag die volle Leistung erbringen und bis heute nicht geklärt ist, wer die Kosten dafür bezahlt. Da kann einem schon die Zuversicht schwinden, weshalb wir mit dem Diesel-Warnstreik ein Zeichen Richtung Bund und Land senden wollen.“