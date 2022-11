Das 80er-Jahre-Experiment gelingt

Nachdem die Hitparade in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt abgesagt werden musste, durften die 40 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Weithart um ihren Dirigenten Wolfgang Kugler ihr Können am Samstag endlich wieder unter Beweis stellen.

Siegertitel von 2019 eröffnen die Parade

Wie es die Tradition vorschreibt, wurde die Hitparade auch in diesem Jahr mit den drei Siegertiteln der vergangenen Veranstaltung eröffnet. So kamen alle Polka-Fans im gut gefüllten und liebevoll dekorierten Bürgerhaus in Rosna bei der „Brauhauspolka“ aus der Feder von Lukas Bruckmeyer gleich auf ihre Kosten. Beim darauffolgenden Solo-Medley „Under the Boardwalk“ zeigten die Jungtalente Leon Kugler (Trompete), Maximilian Krug (Bass) und Luana Grasso (Percussion) was in ihnen steckt – nämlich jede Menge!

Eine besondere Herausforderung

Bevor die sieben Neuvorstellungen auf der Agenda standen, kündigten die charmanten Ansagerinnen Jacqueline Wieland und Kerstin Kästle mit „Ein Leben lang“ den Siegertitel der Hitparade 2019 an. Der Tophit der Partyband „Die Fäaschtbänkler“ hatte 2019 wenig überraschend das Rennen gemacht. Unter dem Kennbuchstaben A boten die Weithart-Musikanten den schmissigen Konzertmarsch „Egerländer Blut“ von Komponist Holger Mück und dem in der Blasmusikszene sehr bedeutenden Arrangeur Alexander Pfluger dar. Mit dem nächsten Stück „80er Kult(tour)2“ von Thiemo Kraas hatte Dirigent Wolfgang Kugler seinen Musikerinnen und Musikern eine große Herausforderung vorgelegt: „Ich habe mich ganz bewusst auf dieses Experiment eingelassen. Mir war klar, dass sehr viel harte Arbeit vor uns liegt, die wir aber schlussendlich gut gemeistert haben und daran gewachsen sind.

Experiment gelungen

Das Experiment ist aus meiner Sicht mehr als geglückt. Wir dürfen stolz auf uns sein!“, so Kugler. Durch Songs aus den 1980er-Jahren wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder gescheh´n“, „Verdamp lang her“ oder „Major Tom“ ist der Name bei diesem Stück Programm. Den Abschluss des ersten Teils der Neuvorstellungen bildete dann die derzeit angesagte Polka „Meine Heimat bist nur Du“.

Notenspenden von Ehrenmitgliedern

Mit der Notenspende „Pasadena“ der beiden Ortsvorsteher aus Rosna und dem Weithart, Cordula Frick und Elmar Müller, starteten die Musikerinnen und Musiker in die zweite Halbzeit des Abends. Im Programm folgte nun mit „Italo Pop Classics“ ein weiteres Medley. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wurden durch Hits wie „Sarà perché ti amo“, „Azurro“ oder „Gloria“ trotz der herbstlichen Temperaturen in den sonnigen Süden nach Bella Italia versetzt. Ein weiteres Highlight war das Solo-Stück „The Story“, bei dem Dirigent Wolfgang Kugler den Taktstock gegen sein Tenor-Saxophon ausgetauscht und auch hier sein musikalisches Können zweifelsohne unter Beweis gestellt hatte. Die Polka „Euch zum Dank“ der Scherzachtaler Blasmusik rundete das abwechslungsreiche Programm standesgemäß ab. Auch hierbei handelte es sich um eine Notenspende, in welcher die Ehrenmitglieder Werner Kugler, Gustav Kugler und Josef Rothmund dem Verein ihren Dank für all die schönen Jahre zum Ausdruck bringen wollten.

Die Anspannung steigt

Die Anspannung im Bürgersaal war nicht zu übertreffen, als nach der Auszählung der Stimmen die 3 Siegertitel der Hitparade 2022 verkündet wurden. And the winner is: „The Story“.

„Schon am Applaus nach dem Stück war zu hören, dass dieses Solo einen der vorderen Plätze im Ranking belegen würde!“, so ein Gast. Ebenfalls traditionell gab es bei den Weithart-Musikanten am Hitparadentag etwas zu gewinnen: Nämlich ein Probedirigat.

Aus den richtig abgegebenen Stimmen wurde je Siegertitel eine Person gezogen, die das Stück dann dirigieren durfte. Bei diesem Ritual, das manchmal mehr und manchmal weniger schweißtreibend von statten geht, haben gewöhnlich alle Beteiligten ihren Spaß.

Ehrungen

Die Vorsitzenden Hans Wollwinder und Wolfgang Kugler sowie der Bezirksdirigent des Bezirkes 3, Willi Lutz, ehrten zahlreiche Musikerinnen und Musiker für ihre treuen Dienste im Verein.

So wurden Moritz Wollwinder und Leon Kugler für zehn, Thomas Klampfl für 20, Claudia Rothmund, Sybille Fischer, Edwin Krug und Christian Kugler für 30 sowie Hans Wollwinder für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt. Dem noch nicht genug, wurde Hans Wollwinder im Anschluss für seinen unermüdlichen Einsatz im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Auch geehrt werden konnte Dirigtent Wolfgang Kugler. Er führt den Verein nun bereits seit zehnJahren musikalisch und drückt ihm immer weiter seinen musikalischen Stempel auf.