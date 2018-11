Damit Unterricht zur Regenzeit nicht ausfallen muss

Junge Menschen haben im St. Anthony Technical and Business Institut in Katende in Uganda die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Als Friseur oder Schneiderin, Auto-Mechaniker oder Elektriker können sie eine Arbeit finden oder sich selbstständig machen. Weil es der Schule nicht nur an Ausstattung und Material fehlt, sondern auch die zu wenigen vorhanden Räume in einem desolaten Zustand sind, unterstützt der Weltkreis der Liebfrauengemeinde Mengen die Schule nun im dritten Jahr. Die Spenden aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung sind in Uganda gut investiert, finden die Mengener.

Der erste Kontakt ist über Pfarrer Robert Galiwango entstanden. Der ist für die katholische Gemeinde in Katende zuständig und hat den Mengenern bei einer Deutschlandreise von der mit einer deutschen Berufsschule vergleichbaren Einrichtung erzählt. Die Region dort leidet noch an den Folgen eines Bürgerkriegs in den 1970er- und 1980er-Jahren, der viele Opfer gefordert und Familien auseinander gerissen hat. „Die Familien sind arm und können oft das Schulgeld nicht zahlen“, sagt Alfons Rapp vom Weltkreis. Von den 125 Schülern, die derzeit am Institut unterrichtet werden, seien viele Waisen. Rund die Hälfte würde auf dem Gelände der Schule wie in einem Internat leben.

In den rund 25 Jahren, die es die Schule gibt, hat es keine Sanierungen oder Modernisierungen gegeben. Entsprechend sehen die Unterrichts- und Unterkunftsräume aus. „Die Lehrer müssen im Unterricht mit primitiven Mitteln auskommen“, erzählt Edwin Lerch, der die Schule im Oktober besucht hat. So hätten etwa die Schreiner keinerlei strombetriebene Maschinen und die Automechaniker nur alte Einzelteile und ein nicht mehr funktionstüchtiges Auto. Immerhin gäbe es jetzt Computerunterricht, weil mit dem Geld aus der Spendenaktion vor zwei Jahren vier Computer angeschafft worden seien.

Vor allem in der Regenzeit ist der Platz für die verschiedenen Ausbildungsgänge zu gering. Deshalb hat der Weltkreis entschieden, den Bau eines weiteren Gebäudes mitzufinanzieren. Dort sollen weitere Unterrichtsräume entstehen. „Das Dach für dieses Gebäude konnten wir dank der Spenden der Zeitungsleser in Auftrag geben“, so Pfarrer Stefan Einsiedler. Fertig gestellt sei es aber noch nicht, die Wände müssen noch eingezogen werden.

Toiletten müssen gebaut werden

Gleichzeitig berichtete Pfarrer Galiwango bei einem Besuch in Mengen vom desaströsen Zustand der Toiletten. Das kann Edwin Lerch nur bestätigen. „Da müssen dringend neue gebaut werden“, sagt er. „Die Zustände sind eigentlich unzumutbar.“ Auch für dieses Projekt will der Weltkreis nun Geld sammeln, weil die Schule den Bau unmöglich aus eigener Kraft schaffen kann.

„Auch die Ausstattung muss verbessert werden“, sagt Lerch. Die Schule ist zwar vorläufig für die Abnahme von nationalen Prüfungen akkreditiert, muss aber bis 2020 deutlich nachbessern, um diese Erlaubnis behalten zu können. „Ich könnte mir gut vorstellen, eine Liste mit den benötigten Werkzeugen und Maschinen im Weltladen auszuhängen und potenzielle Spender direkt anzusprechen“, sagt Peter Weiler vom Weltladenteam. Er hofft, dass die Spendenbereitschaft größer ist, wenn die Spenden an ein konkretes Objekt geknüpft ist. Ein wichtiger Schritt sei gewesen, dass der Weltladen einen Teil des Gehalts des Schulleiters übernimmt. „Das ist ein engagierter Mann, den müssen wir halten“, so Lerch. „Das geht nur, wenn er annähernd so viel verdient, wie auch an anderen Schulen gezahlt wird.