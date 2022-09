Damit Jung und Alt sich wohlfühlen

In einer zweiten Förderrunde des Programms Quartiersimpulse betrachtet Mengen die Herausforderungen des demografischen Wandels in seinen Teilorten. Die Gemeinde berichtet darüber in einer Pressemitteilung.

Mit innovativen und partizipativen Ansätzen seien inzwischen fast überall Projektgruppen mit Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen entstanden. Ein wachsendes Angebot stehe allen Interessierten in den Begegnungsstätten zur Verfügung: Dort gebe es unter anderem Kaffee- und Frühstückstreffs, Wanderungen, Ausflüge, Ferienangebote, Spieletreffs, aber auch Beratungs- und Unterstützungsangebote für alle Lebenslagen.

Diese Entwicklung wollte die Allianz für Beteiligung bei ihrem Netzwerktreffen zum zehnjährigen Bestehen der Initiative beleuchten und lud das Team Mengen zu einem Podiumsgespräch nach Stuttgart ein. Tommy Späth vom Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ erzählte von den Anfängen des Prozesses in seinem Teilort. Ein wöchentlicher Mittagstisch, der Dorfhock, weitere Einzelaktionen sowie der AK Bauen und Wohnen haben sich fest etabliert. Späth machte aber auch deutlich, dass Ehrenamt an seine Grenzen kommen kann. Deshalb gab der Verein den Aufbau des Mehrgenerationentreffs 2019 schweren Herzens an eine Gruppe engagierter Menschen ab. Passend zum Namen des Förderprogramms kamen die Impulse in den Teilgemeinden an, inzwischen sind fast alle Orte aktiv dabei.

Genutzt haben die Stadt Mengen und sein Partner „s’Blochinger Wichtele“ für diesen Prozess den Förderbaukasten der Landesstrategie Quartier2030. Neben den Quartiersimpulsen wurden die Bausteine Gut Beraten, Beteiligungstaler und Nachbarschaftsgespräche gewählt, wie Projektkoordinatorin Johanna Benz-Spies ausführte.

Miriam Freudenberger, Geschäftsführerin der Allianz für Beteiligung, machte deutlich, dass die Landesstrategie eine langfristige Entwicklung aller Quartiere in Baden-Württemberg anstoßen will. Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck hob die Bedeutung der Quartiersarbeit für die Kommunen hervor. Sie stärke die Eigeninitiative und mache Mut, das Leben im Dorf aktiv mitzugestalten. Genau dieser Grundsatz führe zu passgenauen Strukturen für jedes Quartier. Trotzdem sei es wichtig, immer wieder den Blick auch über den eigenen Bereich hinaus zu wagen. Deshalb kooperiert Mengen beim Projekt Menschen-Räume mit der Nachbargemeinde Scheer, und auch in Blochingen arbeiten Bürgerverein und Mehrgenerationentreff an einer guten Vernetzung.