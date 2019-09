Damen vom Dohlengässle treten in Blochingen auf

Für den diesjährigen Kulturabend hat der Förderverein des FC Blochingen das Kabarett-Trio Die Drei vom Dohlengässle verpflichtet. Die drei Damen kommen am Freitag, 8. November, nach Blochingen und werden um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle auftreten. Der Saal öffnet um 19 Uhr, Karten gibt es bereits im Vorverkauf.

In Blochingen haben sich schon viele die Ehre gegeben: Dui do on de sell, Heinrich del Core und zuletzt Bernd Kohlhepp. Der Kulturabend ist beliebt, Karten heiß begehrt. Die Frauen aus dem Dohlengässle werden ihr neues Programm „Glück isch Glücksach“ präsentieren. Das ist so neu, dass es bislang noch gar nicht aufgeführt wurde. Die Premiere findet nämlich erst Anfang Oktober in Rottenburg statt. Knapp einen Monat später sind die drei dann in Blochingen zu Gast.

Hildegard, Josefe und Emma beschäftigen sich mit dem Thema Glück. Was bedeutet Glück und wie kommt man da ran? „Die Tage verbummeln, vergeuden, verschlendern und im Augenblick verweilen. Nicht für alles Geld der Welt kommt das Glück ins Haus“, heißt es in der Pressemitteilung zum neuen Programm des Trios. „Das Leben ruft. Fürs Glück gibt’s kein Wecker.“ Die Frauen empfehlen: Runter vom Sofa und hinein in die Welt. Ihre Forderung: Mehr Glitzer im Leben und das Alltagsgrau mit Glückssträhnen färben. „Mit übervollem Herz wird gescherzt, gelacht, gejodelt, gesungen, getanzt, gesäuselt und mit allen Möglichkeiten glücklich zu sein geliebäugelt…“

Die Organisatoren vom Förderverein um Dietmar Lehleiter sind jedenfalls schon ganz gespannt auf das neue Programm und würden es natürlich am liebsten mit vielen Gästen gemeinsam ansehen.

Karten kosten im Vorverkauf je 17 Euro und sind an folgenden Stellen erhältlich:

Stadtbücherei Mengen, Hauptstr. 77, Telefon 07572/ 60 76 70;

Friseur Lasar, Mengen, Kreuzstr. 8, Telefon 07572/ 8006;

Heikos Lädele, Hohentengen, Beizkofer Str. 35, Telefon 07572/76 33 55;

Firma Brendle, Blochingen, Mengener Str. 22, Telefon 07572/60 09 82;

oder unter