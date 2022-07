Damen 40 gewinnen drittes Spiel in Folge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein weiteres Wochenende liegt hinter den Spielerinnen und Spielern des SC Mengen. Bereits am Mittwoch, 13. Juli spielten die Herren 70 auf den heimischen Plätzen gegen die TA TSV Langenau 1. Leider ging dieser Spieltag mit 5:1 an die Gäste aus Langenau.

Weiter ging es am Samstag für die Damen 40, die ihr drittes Spiel der Saison sehr klar gewinnen konnten. Ein eindeutiges 6:0 gegen den TC Weilheim war bereits nach den Einzeln absehbar, denn in diesen gaben die Damen aus Mengen keinen Satz und insgesamt nur 14 Spiele ab.

Beinahe ebenso erfolgreich lief es an diesem Wochenende für die Damen 50 zu Gast bei der TA SV Fronhofen. Nach den Einzeln führten die Damen bereits 3:1 und konnten anschließend beide Doppel souverän gewinnen.

Deutlich knapper spielten die Damen 60 in der Verbandsstaffel gegen den TC Neuhausen. Nach den Einzeln konnten beide Mannschaften zwei Punkte für sich verbuchen und so ging es in die alles entscheidenden Doppel. Auch hier konnte jeweils ein Team ein Doppel gewinnen und es stand 3:3. Demnach wurde nach den gewonnenen Sätzen entschieden, wobei die Damen aus Mengen leider mit einem Satz zurück lagen, weshalb der Spieltag an den TC Neuhausen ging.

Die zweite Herrenmannschaft spielte am Sonntag, 17. Juli auf der Anlage des TC Riedlingen. Nach den Einzeln, von denen zwei im Matchtiebreak ausgespielt wurden, führte die Mannschaft aus Mengen bereits. Auch zwei Doppel entschieden die Herren für sich und somit gingen sie mit einem 6:3 vom Platz.

Weiterhin ungeschlagen sind beide aktive Damenmannschaften. Zuhause setzten die Damen 1 ihre Siegesserie gegen die TA TSV Berghülen mit einem eindeutigen 8:1 fort. Deutlich umkämpfter spielten sich die Matches der zweiten Damenmannschaft ab. An drei Spielorten wurden die Matches an diesem heißen Sommertag ausgetragen. Nach den Einzeln stand es 3:3 und die Spielerinnen mussten zwei Doppel gewinnen, um zu gewinnen. Ein Doppel ging klar an Die Damen aus Mengen, das andere an die SPG Hettingen/Inneringen/Veringenstadt. Im Matchtiebreak konnten Ina Herrmann und Simone Blumer ihr Doppel und somit den Spieltag für sich entscheiden. Auf der Anlage in Inneringen trafen die Damen dann die erste Herrenmannschaft, welche sich leider mit einem 2:7 gegen die Herren aus Inneringen geschlagen geben mussten.