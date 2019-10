Crowdfunding-Projekt soll Eselskutsche finanzieren

Luis, der zahme Esel auf dem Biohof Göhring in Rulfingen, begeistert die Schulkinder. Viele reiten auf ihm und gehen mit ihm spazieren. Er ist so zahm und geschult, dass ihm der Umgang mit Kindern mit mehrfacher Schwerbehinderung leichtfällt. Doch die Kinder, für die die tiergestützte Therapie gedacht ist, können nicht einfach neben ihm hergehen oder auf ihm reiten. Sie bräuchten eine kleine Kutsche, auf der sie sitzen könnten, um an dieser Freude teilzuhaben. Ein Spendenprojekt soll da weiterhelfen.

„Ich habe eine geeignete Kutsche im Einsatz gesehen und dachte, das ist etwas für unsere stark gehbehinderten und schwerstbehinderten Kinder“, sagt Andrea Göhring, Fachkraft für tiergestützte Therapie. Die Kutsche ist mit zwei Reha-Sitzen ausgestattet und kostet 6000 Euro. Das ist für den gerade erst gegründeten Förderverein „Bauernhoftiere bewegen Menschen“ zu viel. Deshalb ist aus dem Wunsch ein gemeinsames Projekt des Fördervereins und der Volksbank Bad Saulgau geworden. Realisiert werden kann es nur, wenn viele Menschen mitmachen.

Das Prinzip ist einfach und beruht auf dem Genossenschaftsgedanken „Viele schaffen mehr“. Der Förderverein hat bei der Volksbank ein Crowdfunding-Projekt gestartet: Viele Menschen können dem Förderverein mit einer Spende von einem oder zwei Euro bei der Anschaffung der Kutsche helfen. Dazu wurde bei der Volksbank ein Treuhandkonto eröffnet, auf das mit wenigen Klicks am Computer die kleine Summe gespendet wird. Die Betonung liegt auf der kleinen Summe. „Ein oder zwei Euro kann jeder spenden, das tut nicht weh. Der eigentliche Aufwand ist, sich die Zeit zu nehmen, sich an den PC zu setzen und sich zum Treuhand-Konto durchzuklicken“, sagt Göhring. Die Volksbank gibt für jeden gespendeten Euro einen dazu, so dass sich die kleinen Spenden verdoppeln. „Eigentlich reicht es, wenn 3000 Menschen einen Euro spenden, dann hätten wir die 6000 Euro zusammen“, so Göhring.

Projekt endet am 12. Dezember

Doch es muss schnell gehen: Das Projekt endet am 12. Dezember. Die Spenden werden bis dahin auf einem Treuhand-Konto der Volksbank aufbewahrt. Sollten aber die Spenden in dieser Zeit nicht zusammenkommen, ist das Projekt gescheitert. Wenn die 6000 Euro nicht erreicht werden, überweist die Volksbank jedem Spender seine Spende zurück. „Deshalb das Treuhand-Konto“, erklärt Andrea Göhring.

Die Anschaffung der kleinen Kutsche wäre für die schwer- und mehrfachbehinderten Kinder eine große Freude. „Die Beziehung zu Tieren und der Kontakt zur Natur entsprechen einem Urbedürfnis vieler Menschen“, sagt Göhring. Auf dem Biohof erleben diese Kinder wunderbare Momente, in denen das emotionale Erlebnis ganz unauffällig von der therapeutischen Wirkung begleitet wird. „Die Kinder haben solche Freude am Tier, dass sie sich wahnsinnig anstrengen, um ihm entgegenzugehen, es zu streicheln oder zu füttern, ohne diese Anstrengung zu merken“, sagt Göhring. Es wäre für die Kinder ein schönes Erlebnis, auf der kleinen Eselskutsche zur Kartoffelernte oder zum Äpfelsammeln mitfahren zu können.