Corona-Schnelltest-Zentrum Mengen „Probelokal Stadtkapelle“ führt Betrieb bis 30. Juni fort

Die Landesregierung hat die Corona-Testverordnung bis zum 28. Juni verlängert. Da zudem noch ein gewisser Bedarf an Corona-Schnelltests besteht, wird das Testzentrum „Probelokal Stadtkapelle“ bis zum 30. Juni mit eingeschränkten Öffnungszeiten weiter betrieben, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Testzeiten sind demnach von Montag bis Samstag von 16 bis 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Testzentrum geschlossen

Personen, die sich testen lassen wollen, müssen folgende Hinweise beachten: Bitte unbedingt den Personalausweis mitbringen. Zudem wird eine vorherige digitale Anmeldung über www.sig-modell.de empfohlen, damit es am Testzentrum nicht zu unnötigen Wartezeiten kommt. Bitte das PDF-Formular dann ausdrucken und mitbringen. Wie die Stadt meldet, gibt es auch nach wie vor Testanmeldeformulare vor Ort. Bei den Testungen wird ein amtlich anerkannter Testnachweis nach der Corona-Verordnung ausgestellt. Mit dem abgedruckten QR-Code kann man das Testergebnis direkt in die Corona-Warn-App übertragen. Hierfür ist eine Anmeldung über www.sig-modell.de zwingend erforderlich. Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten getestet werden. Bei einem anstehenden Test bittet die Stadt darum, mindestens 15 Minuten vor Schließung des Testzentrums da zu sein. Weitere Informationen zu dem Ablauf am Testzentrum sowie erforderliche Dokumente gibt es online auf www.mengen.de. Für alle anderen Fragen steht das Ordnungsamt unter der Telefonnummer 07572 / 60 78 00 oder der E-Mail-Adresse coronainfo@mengen.de zur Verfügung.