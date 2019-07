Cordula Frick folgt auf Josef Griesser

Erstmals leitet bald eine Frau die Geschicke des Mengener Stadtteils Rosna: Der Ortschaftsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung Cordula Frick zur Nachfolgerin von Josef Griesser vorgeschlagen. Jetzt steht noch die Zustimmung des Mengener Gemeinderatsgremiums aus.

Der scheidende Ortsvorsteher Josef Griesser leitete die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates. Fünf Jahre lang war er Ortsvorsteher. In der Sitzung blickte er auf diese Zeit zurück. Eine wichtige Sache war beispielsweise die Ausweisung des Baugebiets Im Tal. „Dann haben wir die Burgstraße saniert“, erläuterte er weiter. Gerade sei man an der Ausweisung eines neuen Baugebietes, das sich oberhalb vom Gebiet Im Tal befinden wird. „Wer Interesse hat, sofort melden“, rief er Interessenten dazu auf, sich mit dem Ortschaftsratsgremium in Verbindung zu setzen.

Als bedrückend empfindet man in Rosna die baldige Schließung des Kindergartens. „Ich glaube, wir haben uns alle richtig eingesetzt. Aber wir waren alle auf verlorenem Posten“, bedauerte Griesser. „Das tut mir schon weh, dass wir den Kindergarten verlieren.“ Was mit den Räumen künftig geschehen soll, müsse noch entschieden werden.

Griesser führte die neuen Räte ins Amt ein und verpflichtete sie. Zuvor hatte er Ralf Muntowitz aus dem Ortschaftsratsgremium verabschiedet. „Du warst immer zuverlässig da“, lobte Griesser. Er verabschiedete auch Barbara Gugler. „Barbara war immer sehr kritisch, was ich auch gut fand“, sagte Griesser. Gugler habe sich auch nicht gescheut, gegenüber Bürgermeister Stefan Bubeck ihre Meinung zu vertreten. Auch habe Gugler viel geholfen: „Babs war immer da“, anerkannte Griesser. Barbara Gugler wurde zudem für zehnjährige Mitgliedschaft im Gremium geehrt, ebenso Klaus Kugler und Joachim Schöb, die beide weiterhin Mitglied des Ortschaftsrates sein werden.

Als Stimmenkönigin in den Rat

Cordula Frick wurde im Mai erstmals in den Ortschaftsrat gewählt und war auf Anhieb die Stimmenkönigin, sie erhielt also die meisten Wählerstimmen. In der Sitzung wurde sie nun einstimmig bei einer Enthaltung (ihre eigene Stimme) in offener Wahl zur neuen Rosnaer Ortsvorsteherin vorgeschlagen. Jetzt steht noch die Zustimmung des Mengener Gemeinderatsgremiums zu dem Vorschlag aus, dann ist Cordula Frick neue Ortsvorsteherin. Zur Stellvertreterin bestimmten die Ortschaftsräte ebenfalls einstimmig Susanne Deppler-Kugler, sie war bereits bisher stellvertretende Ortsvorsteherin. Cordula Frick wird nun, wie Josef Griesser und auch der Ortschronist Josef Kugler bestätigten, die erste Frau im Ortsvorsteher-Amt in Rosna.

„Macht’s gut“, verabschiedete sich Josef Griesser. „Ich bin immer da wenn etwas ist.“ Dieses Angebot nahm die designierte Ortsvorsteherin Cordula Frick dankend an. „Da werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen“, sagte sie. „Natürlich sind es sehr große Fußstapfen, in die ich trete“, sagte sie im anschließenden Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ nach der Sitzung. Die Arbeit als Ortsvorsteherin interessiere sie grundsätzlich sehr. Sie sei auch gewillt, sich in dieses arbeitsreiche Amt einzubringen.

„Ich wohne jetzt elf Jahre hier“, berichtete sie. Sie komme aus Inneringen. Von Beruf sei sie selbstständige Steuerberaterin, und zwar von Rosna aus. Als besonders wichtig schätzt sie die Vereine ein. „Was macht unser Dorf Rosna aus? Es ist die Gemeinschaft, die ja vor allem auch von den Vereinen getragen wird“, sagte sie. Ihr sei es daher wichtig, die Vereine und Interessengemeinschaften zu unterstützen und zu stärken.