Claudio Hils Fotoessay „abseits“ wird in Münsingen gezeigt

Am Sonntag wird die Ausstellung „abseits – Bilder ländlicher Räume“ mit Fotografien von Claudio Hils in Münsingen eröffnet. Eine gute Gelegenheit, die Fotos und ihre Geschichten neu zu sehen.

Aus Mannschaftsräumen der Bundeswehr ist ein Ausstellungsort geworden: Das Kulturhaus BT 24 im Alten Lager Münsingen bildet nun auch einen passenden Rahmen für die 2012 konzipierte Ausstellung „abseits“. Gezeigt wurde sie bereits in Meßkirch, dann in Schwäbisch Hall, aber ebenso in den Niederlanden, der Slowakei und der Schweiz. Auch dort finden Menschen ihre eigene Lebenswelt, die Hils in Oberschwaben und der Schwäbischen Alb „entdeckte“, abgebildet.

Zum Kulturhaus Münsingen und dem von Edith Koschwitz betreuten Projekt „Raus aufs Land“ kam die Ausstellung, weil sie unter anderem die Probleme des ländlichen Raums fokussiert. Claudio Hils hat sich der „Visuellen Kommunikation“ verschrieben.

Für Magazine gearbeitet

Bereits im Studium in Essen, dann in seiner selbständigen Arbeit für Magazine und Zeitungen. Nach Ausstellungen und Lehraufträgen im In- und Ausland landete er schließlich wieder in seiner Geburtsstadt Mengen. Er lehrt weiterhin Fotografie, engagiert sich aber gleichzeitig als Kurator für Kunst und Kultur. Das Vernetzen von Ideen und Positionen ist ihm wichtig und braucht keinen speziellen Ort. Trotzdem hat er gerade hier gefunden, was er zuvor in den Großstädten auf der ganzen Welt beobachtet hat: Der Wandlungsprozess des ländlichen Raums gleiche in einer gewissen Weise dem Verdichtungsprozess in der Stadt.

Er komme zwar mit seinen Arbeiten aus dem Journalismus, aber schließlich sei ihm dieser zu eng geworden. Claudio Hils wollte mehr Raum für das, was er sieht und sichtbar machen möchte. Neben Ausstellungen ergänzen schön gestaltete Bücher seine Arbeit und die „realistisch-frontale“ Sichtweise. Bei dem in drei Sprachen erschienenen Begleitband „abseits“ sind es drei Autoren, die den „oberschwäbischen Blick“ auf Einladung von Hils eigen und doch verwandt mit Texten und Statements beleuchten: „Ich finde diese Begegnungen sehr spannend.“

Peter Renz schreibt zu den Bildern „Vom Verschwinden der Rückständigkeit“, Walle Sayer nennt seine Lyrik „Ortsbegehung, Fotonotizen“ und Manfred Schmalriede „Abseits blühender Landschaften“.

Hils sieht sich mit seinem „abseits“ aber auch in der Tradition von Fotografen, die ähnlich arbeiten. Dieses fokussierte „Sehen, was andere nicht sehen, aber wo sie leben“ zeigt, wie Landschaften von Menschen verändert werden. Wer seine Bilder sieht, darf und soll die eigene Heimat neu sehen und darüber sprechen. Hils will Normalität oder Gegenwärtiges darstellen. Da kann der Betrachter schon mal aufgefordert werden: „Denkt mal darüber nach und gibt es eine andere Lösung?“

Manchmal sind seine streng dokumentarisch komponierten Bilder geradezu surreal. Dann versucht eine griechisch-römische Statue die triste Dorfstraße zu verschönern, doch der Kontrast verdeutlicht nur noch deutlicher, dass es hier keineswegs „ideal“ ist.

In „abseits“ gibt es viel zu entdecken: Manchmal legt der Fotograf mit seinem Bildausschnitt den Finger in die Wunde, manchmal strahlt das verfallene Haus in der Natur eine eigene Schönheit aus, dann wieder setzen Spuren im Acker Zeichen.

Im Eingangsbereich ergänzen Fotos aus seinem Großstadtzyklus „Dream City“ den eigenwilligen Blickwinkel, der Stadt und Land gedanklich zusammenrückt. Sie entsprechen dem Weit-Blick von Claudio Hils: „Ich nehme die unmittelbare Nähe und meine die Welt“. Eine lohnende Begegnung.