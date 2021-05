City-Streife kontrolliert abends das Stadtgebiet

Um den vermehrt auftretenden Fälle von Vandalismus, nächtlichen Partys im Freien und Drogengeschäften im Mengener Stadtgebiet besser begegnen zu können, wird die Stadtverwaltung ab Freitag, 7. Mai, auf die Unterstützung einer sogenannten City-Streife setzen. Die Sicherheitskräfte werden freitags und samstags sowie an einem wechselnden Abend unter der Woche unterwegs sein und dabei vor allem die „Hot-Spots“ im Auge behalten. Das teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit.

In letzter Zeit sei es vermehrt zu Sachbeschädigungen und Vandalismus an öffentlichen Gebäuden und Plätzen im Stadtgebiet gekommen, heißt es in dem Schreiben. „Aufgrund der nächtlichen Aussgangssperre entfällt die soziale Kontrolle, sodass sich einige Einzelpersonen und Gruppen unbeobachtet fühlen und nicht nur gegen die Corona-Verordnung verstoßen, sondern immer häufiger öffentliches Eigentum beschädigen.“ Die Behebung der Schäden gehe zu Lasten aller und müsse mit Steuergeldern bezahlt werden. In Abstimmung mit der Polizei hat sich das städtische Ordnungsamt deshalb dazu entschlossen, einschlägig bekannte öffentliche Plätzen ab sofort regelmäßig nachts zu kontrollieren. Der Sicherheitsdienst UGS, der dies in ähnlicher Weise bereits in Bad Saulgau durchführt, wird nun in Mengen in den Abend- und Nachtstunden ebenfalls Kontrollgänge im Stadtgebiet machen. Mit dieser City-Streife möchte die Stadtverwaltung die wachsende Zahl an Sachbeschädigungen, aber auch nächtliche Ruhestörungen eindämmen.

Farbschmierereien an öffentlichen Gebäuden wie dem Bahnhof, Verteilerkästen der Stadtwerke, Verkehrs- und Hinweisschildern sowie Beschädigung von Spielgeräten (Krokodil am Missionsberg), nächtliche Partys mit Lautsprechern und Bluetooth-Kopplung zum Smartphone an der Ablach hinter den Tennisplätzen und am Missionsberg, Drogengeschäfte am Missionsberg, am Fallenstock in Ennetach, am Hallenbad, an der Autowaschanlage in der Kanalstraße oder hinter dem Rewe-Markt –Bürgermeister Stefan Bubeck kann eine ganze Reihe von nächtlichen Brennpunkten im Stadtgebiet nennen, auf die er regelmäßig von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen wird und die nun auf den Streifenplänen der künftigen City-Streife auftauchen werden.

Insbesondere die Farbschmierereien und Drogengeschäftewürden in letzter Zeit stark zunehmen. Dennoch bestehe die Aufgabe der City-Streife nicht darin,möglichst viele Bescheide für Verwarnungsgelder auszustellen. „Die Mitarbeiter sollen vor allem das Gespräch suchen“, so Bubeck. Meist seien es Jugendliche, die abends und nachts unterwegs seien. „Wir haben ja nichts dagegen, wenn sich die Jugendlichen treffen, solange das alles im Rahmen bleibt und die Corona-Regeln eingehalten werden.“, sagt der Bürgermeister. Bei Bedarf könne die City-Streife das Hausrecht der Stadt Mengen auf öffentlichen Plätzen ausüben und Platzverweise erteilen. Für Uneinsichtige wird es dann ein Verwarnungsgeld geben. „Mit 14 Jahren sind Jugendliche deliktfähig“, erklärt Bubeck. Im Falle der Eskalation wird die Polizei hinzugezogen. „Unser Ziel ist es aber, das gütlich zu regeln.“ Die Zusammenarbeit mit der Polizei werde sehr eng sein. Abstimmungsgespräche mit dem Polizeiposten wurden bereits geführt. Der Polizei liege der „Bestreifungsplan“ vor, sodass sie jederzeit zur Unterstützung ausrücken könne.

Die City-Streife wird ab Freitag, 7. Mai regelmäßig an Freitagen und Samstagen von 19 bis 23 Uhr und an einem zusätzlichen, wechselndem Abend unter der Woche im Stadtgebiet und an so genannten „Hot-Spots“ unterwegs sein.