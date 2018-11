Chorleiterin verlangt Sängern einiges ab

Der Kirchenchor Ennetach bereitet sich unter der Leitung von Waltraud Marschall intensiv auf das Konzert am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Cornelius und Cyprian vor. Die Solisten Hedwig Scham (Sopran), Rebecca Sugg (Alt), Daniel Ostermaier (Tenor) und Alexander Ott (Bass) singen mit. Es spielt ein Streichorchester und Thomas Rapp an der Orgel. Das feierliche Konzert stimmt auf die Adventszeit ein. Der Eintritt ist frei.

Das Programm ist anspruchsvoll: Hauptstück ist die „Missa Pastoralis in G-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Adventsgesänge „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Hoch tut euch auf“ von Christoph Willibald Gluck, „Gottes grenzenlose Liebe“ von Robert Jones und die berühmte Motette „Denn er hat seinen Engeln empfohlen“ werden aufgeführt. Die Solistinnen singen das Duett „O sancta Maria“ von Johann Ernst Eberlin und die Arien „Er weidet seine Herden“ und „Kommt her zu ihm“ aus dem Oratorium von Georg Friedrich Händel. Organist Thomas Rapp spielt eine „Pastorelle“ von Johann Gottfried Walther und die „Fantasie über ein bekanntes Weihnachtslied“ von dem finnischen Organisten und Komponisten Marko Hakanpää.

Spürbare Fortschritte

Am vergangenen Wochenende fand der lange Probetag statt, an dem die Sänger zunächst getrennt voneinander probten, anschließend aber im Plenum. An der Seite von Chorleiterin Waltraud Marschall bringt sich Organist Thomas Rapp als Chorleiter ein. Marschall, die den Chor seit gut einem Jahr leitet, stellt einen hohen Anspruch an das Singen. Stimmbildung, klare Aussprache, intensives Üben, genaues Einstudieren stellt sie in den Mittelpunkt.

Der Chor zieht gut mit und hat spürbar an Wohlklang und Ausdruckskraft gewonnen. „Wir proben jede Woche. Im Wechsel kommen einmal die Frauen früher, dann die Männer, um getrennt Stimmbildung zu machen“, sagt die Vorsitzende Anne Löw, die Chorleiterin Marschall lobt. „Sie legt viel Wert auf Aussprache, Dynamik und Klanggestaltung. Es macht immer Spaß, obwohl es anstrengend ist“, so Löw. Inzwischen ist die Zahl der Chormitglieder angestiegen, Verstärkung in den Männerregistern wäre schön, sagt sie. Chorleiterin Marschall sei ein Glücksfall für den Kirchenchor. „Sie muss viel Geduld mit uns aufbringen“, sagt sie. Doch man spürt, in der Probe arbeiten alle intensiv und konzentriert mit.

Waltraud Marschall nimmt es bei den Proben genau. Sie ist aufmerksam, präzise und präsent. Sie greift sofort ein, wenn der Ton nicht stimmt, gibt Anweisungen, wie die Volumina gestaltet werden und fordert eine klare Aussprache ein. Die Mozart-Messe ist nicht einfach. Die klingende Leichtigkeit Mozarts ist ein hartes Stück Arbeit. „Männer, ihr müsst gut sprechen. Und nochmal“, ruft die Chorleiterin. Sie unterbricht energisch den Sopran: „Manche singen hier zu hoch“, stellt sie fest. Die Probearbeit mit der Chorleiterin ist einnehmend, produktiv und begeistert die Sänger. Und Humor ist immer dabei. Bis zum Konzert am 2. Dezember wird weiterhin intensiv gearbeitet. Mit dem Orchester und den Solisten wird es nur eine Probe geben, ergänzt Anne Löw.