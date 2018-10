Charlotte Oesterreich feiert 90. Geburtstag

Charlotte Oesterreich hat am Montag ihren 90. Geburtstag gefeiert. Ursprünglich stammt sie aus Ostpreußen, die Flucht führte sie und ihre Familie nach Mengen.

Charlotte Oesterreich, geborene Feyerabend, kommt aus einer kinderreichen Familie: Sie hatte gleich acht Geschwister, eine Schwester lebt heute noch. „Die Familie war groß“, blickt Charlotte Oesterreich zurück. Gegen Kriegsende flüchtete die Familie aus Ostpreußen. Die Flucht führte sie nach Flensburg, dann ging es nach Mengen weiter. Doch Charlotte Oesterreichs Mutter gefiel es am Anfang nicht in Mengen. „Meine Mutter wollte nicht aussteigen. Sie sagte: In dem Kaff bleibe ich nicht“, erinnert sich Charlotte Oesterreich schmunzelnd – die Mutter war eben größere Städte gewohnt: Die ostpreußische Heimatstadt hatte ungefähr 50 000 bis 70 000 Einwohner, auch Flensburg war und ist natürlich bedeutend größer als Mengen. Die Familie blieb dann aber doch in der Fuhrmannstadt.

Der Ehemann von Charlotte Oesterreich, Hans Oesterreich, lebt nicht mehr. Geheiratet hatten die beiden 1951. Zwei Töchter gingen aus der Ehe hervor. Darüber hinaus hat Charlotte Oesterreich heute drei Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. Ihr Mann arbeitete unter anderem in der evangelischen Kirchengemeinde als Mesner beziehungsweise Hausmeister, Charlotte Oesterreich half damals beim Reinigen der Gebäude. „Ich habe immer etwas zu tun gehabt“, blickt sie zurück.

Eine Leidenschaft von Charlotte Oesterreich ist das Nähen. Ihr Schwiegersohn Charly Dinser betreibt zusammen mit seiner Frau Monika, also Charlotte Oesterreichs Tochter, das Geschäft Raumgestaltung Dinser. Hier half die Jubilarin früher beim Nähen von Polstern. „Sie kann fantastisch Nähen und Stricken“, berichtet der Schwiegersohn Charly Dinser.

Inzwischen lebt Charlotte Oesterreich im Pflegeheim St. Ulrika in der Reiserstraße. Ihren Geburtstag feierte sie dann am Montag ebenfalls dort: Am Vormittag gratulierte ihr Bürgermeister-Stellvertreterin Brunhilde Raiser im Namen der Stadtverwaltung und des Gemeinderats, für den Nachmittag war dann eine Feier mit Verwandtschaft und Familie geplant.