Chaos bei überfüllten Glascontainern: Wieso nur eine Person das Problem lösen kann

Leere Flaschen und Gläser sammeln sich vor den Containern und bei den Gemeinden häufen sich die verärgerten Anrufe der Bürger: Die Altglas-Container werden aktuell in vielen Gemeinden im Kreis Sigmaringen nicht abgeholt.

Ein in der Vergangenheit bereits häufig auftretendes Problem, mit dem nicht nur die Gemeinden als Ansprechpartner, sondern auch das Landratsamt als Auftraggeber zu kämpfen haben.

Nicht nur Glas, auch anderer Unrat

So jüngst auch in Mengen: Die Container sind längst voll, an den Standorten an der Granheimer Straße und an der Ablachschule haben die Einwohner ihr Altglas trotzdem auf und neben den Containern abgeladen.

Hinzu kommt anderer Unrat, der im Hausmüll besser aufgehoben wäre, auch eine Pfanne und ein Fahrradhelm sind dabei. „Ich wollte eine Ladung davon zum Recyclinghof bringen“, berichtete der grüne Gemeinderat Werner Rundel in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. „Aber da war auch Kot dazwischen und es hat so gestunken, dass ich das nicht ins Auto laden wollte.“

Laut Bürgermeister Stefan Bubeck häufen sich die Anrufe der Bürger im Rathaus, die diese Situation beklagen. Weil aber der Landkreis zuständig und die Leerung der Container an die Firma Alba vergeben hat, könne man die Anrufer nur ans Landratsamt verweisen, um Geduld bitten und darum, das Altglas solange daheim aufzubewahren oder zum Recyclinghof zu bringen, bis sich die Situation wieder entspannt hat.

Das sagt das Landratsamt

Das Sigmaringer Landratsamt weiß um das Ärgernis der noch nicht abgeholten Altglas-Container Bescheid, so Holger Kumpf, technischer Fachbereichsleiter der Kreisabfallwirtschaft auf Nachfrage bei der kürzlich stattgefundenen Ausschusssitzung.

Das ganze Prozedere mit einer entsprechenden Fristsetzung sei von behördlicher Seite aus nur nicht ganz so einfach, so Kumpf. „Wir sind täglich dabei, die Situation zu verbessern“, sagte er. Dem Landratsamt sei kommuniziert worden, dass es aktuell ein Fahrerproblem gebe.

Hannes Oesterle, Geschäftsführer der Alba Süd GmbH & Co. KG, bestätigt dies gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ per Mail. Hintergrund sei, dass der langjährige Kran-Lastwagenfahrer in Bad Saulgau erkrankt sei. „Mittlerweile wurde ein Ersatz für dieses Spezialfahrzeug, dass eine besondere Ausbildung erfordert, gefunden“, schreibt er. Angesichts des Fachkräftemangels ist eine anspruchsvolle Aufgabe. „Berufskraftfahrer ist ein anstrengender Job – nicht nur als Fernfahrer.“

Immer weniger Menschen besitzen einen Lkw-Führerschein

Immer weniger Menschen würden daher einen Lkw-Führerschein machen. „Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine fallen weitere Lkw-Fahrer weg. Nicht nur aus der Ukraine selbst, auch aus Polen, Belarus und Russland“, so Oesterle. Ein weiterer Grund für den Mangel an qualifizierten Fahrern sei die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011. Viele Wehrpflichtige hätten früher die Gelegenheit genutzt, gratis ihren Lkw-Führerschein bei der Bundeswehr zu machen.

Fahrzeug ist wieder im Einsatz

„Aktuell befindet sich unser Fahrzeug im Einsatz und arbeitet die entstandenen Rückstände so schnell wie möglich auf“, so der Geschäftsführer. So sei am Dienstag und Mittwoch das Stadtgebiet Mengen abgefahren worden. Neben dem Kranlastwagen sei ein weiteres Team im Einsatz, dass die entstandenen „Beistellungen“ - wie Oesterle die Ansammlungen auf und um die Container nennt – zu entfernen.

Kurz nach der Fotografin des ersten Bildes muss am Mittwoch dann das Fahrzeug der Firma Alba vor Ort gewesen sein. (Foto: Alba Süd)

Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die entstandenen Missstände im innerhalb der kommenden Tage entfernt werden können.