Chöre begeistern im voll besetzten Bürgerhaus

Unter dem Motto „Festival der Stimmen“ hat der Chor Akzente aus Mengen unter der musikalischen Gesamtleitung seines Chorleiters Frank Boos am Sonntagabend zu einem Konzert der besonderen Art eingeladen. „Wie das Motto bereits vermuten lässt, handelt es sich um sehr viele Stimmen“ betonte Harald Hepp, Vorsitzender von Akzente, bei seiner Begrüßung im voll besetzten Bürgerhaus in Ennetach. Denn der Chor hatte imPuls aus Neufra sowie Living Voices aus Veringenstadt eingeladen.

Den ersten Musikblock bestritten die Sänger von Akzente mit deutschen Titeln von Nena, Silbermond und der Münchner Freiheit. Gewohnt souverän und temperamentvoll begleitete Chorleiter Frank Boos am E-Piano zusammen mit Simon Koppold am Schlagzeug seine knapp 50 Sänger. Spätestens bei „Ohne Dich“ sprang der Funke komplett auf das Publikum über, welches bei der bekannten Melodie begeistert mitklatschte und mitwippte. So war die Freude im Publikum bereits zu spüren, als mit imPuls der erste Gastchor die Bühne betrat. Dieser verstand es ebenfalls sofort, die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Unterstützt von der choreigenen Band (Ralf Ritter am E-Piano, Gian-Marc Ulmer an der Gitarre und Heiko Borkowsky am Cajon) präsentierten die Sänger ein breit gefächertes Repertoire. So waren neben den bekannten Stücken „Auf uns“ von Andreas Bourani, „Nothing else matters“ von Metallica auch „Somebody to love“ von Queen, unterstützt von der Chorsängerin Melanie Tuck als Solistin, zu hören. Die abwechslungsreiche Darbietung unter Chorleiterin Regina Schoßer wurde mit viel Applaus gewürdigt.

Zugaberufe für Solisten

Nach einer kurzen Pause ging es dann mit dem Gastchor Living Voices aus Veringenstadt weiter. Trotz geringerer Zahl der Sänger standen diese den beiden anderen Chören stimmlich in nichts nach. Ebenfalls mit Bandbegleitung (Chorleiter Anton Roggenstein am Keyboard, Martin Schidlo am Schlagzeug und Bassist Ekkehard Heim) legte Living Voices seinen Schwerpunkt auf Gospels und Auftritte seiner Solisten. Besonders Valeri Ivanov mit „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ sowie Theresa Gauggel mit „Man in the mirror“ von Michael Jackson wurden mit Zugaberufen bedacht. Dem kam Chorleiter Anton Roggenstein auch gerne nach und brachte mit „The Rhythm of Life“ erneut ein schwungvolles Stück auf die Bühne.

Der letzte Musikblock wurde nochmals vom Gastgeber Akzente bestritten. Mit „Summer Nights“ aus dem Musical Grease, „Like a prayer“ von Madonna und „Rosanna“ von Toto zeigte der Chor nochmals beeindruckend, wie vielseitig und unterschiedlich Chormusik sein kann.

Am Ende des Konzerts traten mit „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen nochmals alle drei Chöre gemeinsam auf die Bühne – ein passendes Lied zum Abschluss des Abends. Die rund 100 Sänger boten ein beeindruckendes Bild. Man konnte sehen, dass das gemeinsame Singen Freude bereitet. Diese spiegelte sich auch in der Begeisterung des Publikums wider, das die Chöre mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations verabschiedete.