CDU nominiert zehn Kandidaten für den Kreistag

Der CDU-Stadtverband Mengen hat gemeinsam mit den Ortsverbänden aus Scheer, Hohentengen und Ostrach im Gasthaus Adler in Ennetach seine Nominierungsversammlung für die anstehenden Kreistagswahlen abgehalten. Nach der Begrüßung durch Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck bestimmten die Delegierten Gabriel Fürst vom Ortsverband Hohentengen einstimmig zum Versammlungsleiter.

„Mit zehn starken Kandidaten“, sagte Stefan Bubeck, „wollen wir wieder den Zuspruch aus der Bevölkerung gewinnen“. Erfreut zeigte er sich, dass neben den bisher Etablierten verstärkt junge unverbrauchte Kandidaten sich der politischen Thematik annehmen und so den Altersdurchschnitt deutlich sinken lassen. In kurzen Statements gaben die Kandidaten Auskünfte zu ihrer Person sowie zur Motivation ihrer Kandidatur ab.

In geheimer Wahl verabschiedete die Versammlung die vom Gremium vorgeschlagene Nominierung der Kandidaten in alphabetischer Aufstellung einstimmig. So werden Rebecca Adams (Führungsnachwuchskraft Firma Schlösser), Ewald Braig (Pensionär), Klaus Burger (Landtagsabgeordnerter), Stefan Bubeck (Bürgermeister Mengen), Eric Jäger (Kommunikationsdesigner), Manfred Löffler (Bauunternehmer), Peter Rainer (Bürgermeister Hohentengen), Rolf Reisky (Geschäftsführender Gesellschafter), Wolfgang Rogg (Zimmermann) und Christoph Schulz (Bürgermeister Ostrach) am 26. Mai bei der Kreistagswahl für sich um die Gunst der Wähler kämpfen.

In seinem Statement sieht der Landtagsabgeordnete Klaus Burger die nominierte Kandidatenliste inklusive seiner eigenen Kandidatur als konkurrenzfähig und stark an. Motiviert zeigte sich auch Christoph Schulz, Bürgermeister aus Ostrach, der sich darauf freut, mit den neuen und bekannten Gesichtern den Wahlkampf bestreiten zu dürfen. Auch der Mengener Stadtverbandsvorsitzende Eric Jäger sieht zuversichtlich den Wahlen entgegen und ist mit dem Resultat der Nominierungsversammlung zufrieden. Die Wahlen werden zeigen, was der Wähler wünscht.