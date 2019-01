Bus rutscht in Lastwagen hinein

Als ein Busfahrer am Donnerstagmorgen gegen 5.20 Uhr von der Scheerer Straße in Ennetach nach links auf die Bundesstraße 32 in Richtung Sigmaringen einbiegen wollte, rutschte der Bus laut Polizeibericht beim Abbremsen auf der schneeglatten Fahrbahn über die Stoppstelle in den Einmündungsbereich. Dort kollidierte der Bus mit einem Lastzug, dessen Fahrer in Richtung Herbertingen unterwegs war. Während am Lastwagen lediglich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand, beläuft sich dieser am Bus auf etwa 7000 Euro.