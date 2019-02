Buntes Programm sorgt beim Ennetacher Bürgerball für heitere Stimmung

Die Feifer haben Cowboy und Indianer gespielt und einen wilden Ennetacher Bürgerball genossen. Die Narrenzunft hat ein gutes Programm geboten: Sabine Schuler führte gekonnt und humorvoll durch den Abend. Allerlei Kritik mussten vor allem die Mengener und ihre Politik einstecken. Die Fasnetsband(e) machte den klangvollen Auftakt. Gemeinsam zogen mit Ihnen der Zunftmeister und die Hästräger ein.

Im Bürgerhaus hatte sich eine bunte Schar an Indianern, an Cowboys und Wildwestfrauen versammelt. Bürgermeister Stefan Bubeck hatte sich sehr überzeugend als Apache-Indianer verkleidet, die stellvertretende Bürgermeisterin Brunhilde Raiser kam – in Begleitung ihres Mannes – als spröde protestantische Missionarin. Dies sorgte für viel Heiterkeit. Zunftmeister Stroppel begrüßte die Ehrengäste, darunter der frühere Zunftmeister Rainer Linsenmaier. An den langen Tischen der Mengener Narrenzunft herrschte von Anfang an beste Stimmung.

Moderatorin Sabine Schuler warnte die Mengener gleich zu Beginn: In Ennetach werde heute scharf geschossen. Und so kam es auch, als Karl und Franz, alias Bettina Ott und Gabi Schlewek, die pensionierten Bauhofmitarbeiter sich auf die Bank gegenüber von der Kirchenmauer setzten und das Dorfgeschehen begutachteten.

Plötzlich meinte der eine, es brenne in der Kirche, man müsse die Feuerwehr holen. Der andere klärte ihn auf: Es sei nur das neue Hobby von Pfarrer Einsiedler, der neuerdings überall mit Weihrauch hantiere und auch Kurse über Klangschalen im häuslichen Gebrauch anbiete. „Mit den Einnahmen wird er die Kosten für den Feuerwehreinsatz an Drei König im Pflegeheim bezahlen“, mutmaßten sie. Und schon standen Engel an der Kirchenmauer und besangen die rühmliche Tat mit dem umgedichteten „Großer Gott, wir loben Dich“.

Auch den Diebstahl, den Ortsvorsteher Wolfgang Eberhardt angezettelt hatte, wurde kommentiert. Weil der Hausmeister vergessen hatte, die Absperrungen zu bestellen, wies der Ortsvorsteher kurzerhand die Absperrungen einer Baufirma zu entwenden an. Dies wurde angezeigt und in der „Schwäbischen Zeitung“ am Folgetag groß berichtet. Und schon stand auch die Polizei am Montagmorgen auf dem Hof der Ablachschule, um den Hausmeister zu verhaften. Und immer wieder traten die Engel mit ihren genialen satirischen Liedern auf.

Schlüpfrige Witze am Stammtisch

Karl und Franz machten sich über Bürgermeister Bubeck lustig. Ihr Ortsvorsteher erzähle seine schlüpfrige Witze am Stammtisch, wo sie auch hingehören. Der Bürgermeister verschicke einen solchen Witz zum neuen Jahr an seine Freunde, die ihn gleich in der Stadt verbreiten. „Möchtest Du solche Freunde?“, fragten sie einander. Die Feifer ist es eine große Genugtuung: „Die Mengener kriechet als Bittsteller unter dem Teppich hervor, und bittet darum, im Bürgerhaus feschten zu dürfen“, sagte der eine. „Denk mol, des wär anders rum“, sagte der andere. Der Ausverkauf der städtischen Gebäude, die Vereinnahmung der 1200-Jahr-Feier-Ennetach ärgern die Feifer, und daraus machten sie keinen Hehl. Karl und Franz sprachen ihnen aus der Seele.

Brillant war der Auftritt der großen Tanztruppe mit den Choreografien von Nicole Wetzel, Daniela Dittmann, Victoria Bleicher und Jana Dittmann. Süße Träume im weißen Pyjama kamen mit Schäfchen und Sternen auf die Bühne. Die Tänzerinnen schliefen ein und schon traten schwarze Frauen aus dem Schrank und tanzten dunkle Träume. Dann steigerte sich der Albtraum mit Figuren ohne Kopf, die mit Akrobatik begeisterten.

Schließlich stand die Träumerin vor mehreren Spiegeln und es folgte ein beeindruckendes Synchron-Tanzen. Aus Meßkirch waren Line Dancer gekommen, die Wildwest-Stimmung verbreiteten. Schließlich bot der Weible-Rat einen Apache-Baby-Tanz.

Moderatorin Sabine Schuler fragte das Publikum, ob es lieber eine Schunkelrunde oder einen Witz vom Ortsvorsteher möchte. Alle riefen den Ortsvorsteher auf, der sich natürlich nicht bitten ließ. Im Anschluss stand gleich der Bürgermeister auf und gab einen zum Besten. Der frühere Zunftmeister Martin Klawitter sprang auch spontan auf und fügte einen hinzu. Die Fasnet bekam eine Eigendynamik und die Stimmung war großartig.

Zum Finale rockte die Fasnetsband(e) den Saal: Fast der ganze Saal stand – teilweise auf den Stühlen – und bewegte sich zu den strahlenden Klängen, die Dirigent Carsten Uhl als Frontsänger noch steigerte. Es schloss sich eine lange Tanznacht an.