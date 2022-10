B311 in Mengen ist zwischen zwei Kreiseln komplett gesperrt

Wie viele Verkehrsteilnehmer am Montag bereits festgestellt haben, ist die Bundesstraße 311 zwischen dem Penny-Kreisel am Ortsausgang von Mengen und dem Kreisverkehr Blochinger Straße voll gesperrt. Eine Auf- und Abfahrt von der Bundesstraße 32 ist in dieser Zeit nicht möglich. Wie das Landratsamt am frühen Abend mitteilte, soll die Sperrung bis voraussichtlich Freitag, 18. November beibehalten werden. Hintergrund ist die Sanierung von Fahrbahnschäden in diesem Bereich.

Darum wird saniert

Risse, Setzungen und Ausbrüche im Asphaltbelag machen die Maßnahme laut Pressemitteilung erforderlich. Die Durchführung der Arbeiten sei witterungsabhängig, sodass Änderungen im Zeitplan möglich sind. Für die Dauer der Arbeiten muss die B 311 auf dem Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

So wird der Verkehr umgeleitet

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in Fahrtrichtung Krauchenwies über die B 32 – Scheer – Sigmaringendorf und umgekehrt. Der Verkehr in Richtung Meßkirch fährt von Sigmaringendorf aus weiter bis Sigmaringen, wo er aufgrund der Baumaßnahme des Regierungspräsidiums bei Göggingen an Inzigkofen vorbeigeführt wird, ebenso in umgekehrter Richtung. Allerdings können sich die Ennetacher wohl darauf einstellen, dass der Verkehr verstärkt durch ihren Ortsteil fahren wird.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 160000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.