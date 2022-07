Bürgerwache gratuliert Heinz Leuze zum Priesterjubiläum

Den Dankgottesdienst anlässlich der 50. Wiederkehr seiner Priesterweihe hat Dekan und Pfarrer i.R. Heinz Leuze am Sonntag in seiner Heimatkirche Liebfrauen in Mengen gefeiert. Konzelebranten waren sein Studienfreund, der emeritierte Weihbischof Dr. Hans Kreidler und der Pfarrer der Liebfrauengemeinde Stefan Einsiedler.

Nach dem Gottesdienst bildete die Bürgerwache die Ehrenformation für ihren Feldkuraten und Major Georg Bacher verlieh dem Ehrenoffizier der Wehr auf Grund seiner Verdienste um den Traditionsverein die silberne Verdienstmedaille. Anschließend durfte der Jubilar unter den Klängen des Präsentiermarsches die Front der angetretenen Wehr abschreiten.

