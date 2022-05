Bürgerwache beteiligt sich am „Appell für den Frieden“

Auf Initiative des Freundeskreises der historischen Bürgerwehren in Baden-Württemberg beteiligt sich die Bürgerwache Mengen am „Appell für den Frieden“. Dieser findet laut einer Pressemitteilung der Stadt im Rahmen des Großen Zapfenstreichs zum Maifest am Samstag, 14. Mai, um 20.30 Uhr vor dem Mengener Rathaus statt.

„Trostlose Bilder eines barbarischen Kriegs“

„Die Hoffnung, dass nach zwei zermürbenden Pandemiejahren ein sorgenfreies Miteinander möglich ist, wurde durch den Einmarschbefehl des russischen Präsidenten in die Ukraine jäh zerstört“, heißt es in der Mitteilung. „Trostlos sind die Bilder zerstörter Städte, fassungslos und schmerzhaft ist die Erkenntnis, dass nach zwei Weltkriegen und dem Krieg in Jugoslawien plötzlich wieder ein barbarischer Krieg in Europa ausgebrochen ist.“

Bürgerwehren stehen für Frieden

Eine der größten Schöpfungen abendländischer Kultur sei die Stadt, heißt es weiter. Die Mauer schützte die Stadt wie eine Burg. Die Bewohner nannte man Bürger, zur Verteidigung des Gemeinwesens und der Heimat gab es Bürgerwehren. Bürgerwehren stehen für Frieden und Freiheit und verkörpern in ihren Uniformen und mit ihren Auftritten ein wehrhaftes Bürgertum zum Schutz eines friedlichen Miteinanders. Ein Krieg zerstöre das Gemeinwesen und jeden menschlichen Wert.

Solidarität zeigen

Die Bürgerwache Mengen möchte anlässlich des Maifests Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. In diesem Jahr jährt sich das Mengener Maiwunder zum 390. Mal. Im Mai 1632 wurde die Stadt während des Dreißigjährigen Kriegs von schwedischen Truppen belagert und drohte eingenommen zu werden. Waffen und Wehr waren schon abgeliefert worden, die Stadt so gut wie schutzlos ausgeliefert. Mengener beteten der Liebfrauenkirche und riefen die Mutter Gottes um Hilfe an. Tatsächlich kam kurz darauf die Kunde, dass die schwedischen Reiter abgezogen seien und österreichische Truppen zur Hilfe kämen.

Armbinden in blau und gelb

Beim Großen Zapfenstreichs anlässlich des Maifestes am Samstag, 14. Mai, um 20:30 Uhr vor dem Rathaus Mengen werden die Stadtsoldaten blau/weiße Armbinden tragen. Es wird mit einem „Salut für den Frieden“ und einer Gedenkminute dem ukrainischen Volk und den Opfern des Krieges gedacht. Zum Abschluss des Appells spielt der Musikzug den Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“ vom ukrainisch-russischen Komponisten Dmitri Stepanowitsch Bortnjanski von 1822. Bortnjanski stammte aus Hluchiw im stark umkämpften nordukrainischen Grenzbezirk Sumy und hat später in Sankt Petersburg gewirkt. „Die Bürgerwehr Mengen möchte mit diesem Appell ein Zeichen setzen und hofft, dass bald die Waffen schweigen und das Leid in der Ukraine schnell ein Ende findet“, schließt die Mitteilung.

Das Programm zum Maifest

Die katholische Kirchengemeinde Mengen feiert gemeinsam mit den Einwohnern Mengens am Wochenende das 390. Maifest. Es beginnt traditionell am Samstag, 14. Mai, mit einer Sternwallfahrt. Dazu treffen sich um 17 Uhr die Jugendlichen am Kreuz auf dem Missionsberg, um 18.15 Uhr die Mitglieder von Kolpingsfamilie, Fördergemeinschaft Nachbarschaftshilfe sowie Teilnehmer aus Blochingen und Heudorf an der Friedhofskapelle, ebenfalls um 18.15 Uhr die Gemeindemitglieder aus Scheer und Ennetach an der Pfarrkirche in Ennetach sowie um 18.30 Uhr die Teilnehmer aus Schönstatt, Rulfingen und Rosna am Innenstadtkreuz am Gymnasium und um 18.30 Uhr der Kirchenchor und das Team des Weltladens an der Martinskirche. Zusammen wird um 19 Uhr eine Wortgottesfeier abgehalten, um 20.30 Uhr findet der Große Zapfenstreich vor dem Rathaus statt.

Der Sonntag beginnt dann um 9.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier und dem Kindergottesdienst zum Thema „Maria, dich lieben“ mit anschließender Prozession. Auf dem Kirchplatz findet dann ein Gemeindefest mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Musik statt.