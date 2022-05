Bürgerinformationsabend in Rulfingen

„Oifach zamma komma“: Dieses Motto hat sich das Projektteam Rulfingen-Zielfingen für einen Bürgerinfoabend überlegt, an dem es darum gehen soll, Ideen für ein gutes Zusammenleben im Dorf zu entwickeln. Neben der Corona Pandemie, der Ukraine-Krise und der Klimaveränderung zeigt auch der demografische Wandel ganz deutlich, dass sich die Lebensbedingungen ändern werden. Wie sich das konkret auf Rulfingen auswirkt und mit welchen Aktionen das Zusammenleben im Dorf gestärkt werden kann, soll Thema des Bürgerinfoabends sein.

Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Rulfingen und Zielfingen zu einem spannenden Abend am Montag, 16. Mai, um 19.30 Uhr im Wendelinsaal in Rulfingen. Rulfingen ist ein Standort der MenschenRäume. Deshalb startet die Projektkoordinatorin Johanna Benz-Spies mit einer kurzen Einführung in dieses interkommunale Projekt. Mit Hilfe einer Förderung durch das Programm Quartiersimpulse haben sich die Kommunen Mengen und Scheer im letzten Jahr gemeinsam auf den Weg der gezielten Quartiersentwicklung gemacht.