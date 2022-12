Bürgerbüro ändert Öffnungszeiten und führt Anmeldung ein

Aufgrund von unerwarteten Personalausfällen und den bevorstehenden Weihnachts- sowie Urlaubstagen, passt die Stadtverwaltung Mengen ab Montag, 19. Dezember, die Öffnungszeiten des Bürgerbüros an und führt zudem eine vorherige Terminvereinbarung ein.

In der ersten Januarwoche, Montag, 2. Januar, bis Donnerstag, 5. Januar, ist das Bürgerbüro komplett geschlossen. Es wird eine Rufbereitschaft unter Telefon 07572/6070 von 8 bis 16 Uhr eingerichtet.

Zudem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Bearbeitungsdauer bei Ausweispapieren grundsätzlich momentan länger als gewöhnlich dauert. Die Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, ihre Ausweispapiere auf Gültigkeit zu überprüfen und schnellstmöglich einen Termin zu vereinbaren.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden grundsätzlich ab Montag, 19. Dezember wie folgt geändert: Montag bis Freitag vormittags von 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag zusätzlich nachmittags von 14 bis 16 Uhr. Ab Montag, 19. Dezember, ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich unter Telefon 07572/6070 oder per Mail an buergerbuero@mengen.de . In der Regel reicht eine kurzfristige Voranmeldung. Davon ausgenommen ist jeweils der Donnerstag, hier kann man das Bürgerbüro ohne vorherige Terminvereinbarung von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr aufsuchen.