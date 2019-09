Bruder Klaus wollte stiller Beter sein

Eine große Pilgergemeinde ist zum Patroziniumsfest der Bruder-Klaus-Kapelle an den Waldesrand bei Rosna gekommen, um den Schweizer Friedensheiligen in einer feierlichen Andacht, die von Bussenpfarrer Albert Menrad aus Offingen geleitet wurde, zu ehren.

Mit dem Lied „Nun stimmt das große Danklied an“ wurde die Feierstunde eröffnet. Josef Kugler III begrüßte die zahlreichen Gottesdienstbesucher an dieser vielbesuchten kleinen Kapelle, die dem Heiligen Nikolaus von der Flüe geweiht ist, und aus Dankbarkeit von der Genesung aus schwerer Krankheit errichtet worden ist. Nach verschiedenen Gebeten und Liedern ging Pfarrer Menrad in bewegten Worten auf das Wirken des Heiligen Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee ein. Viele Menschen könnten es nicht verstehen, das Bruder Klaus nach langem Ringen Abschied von Familie mit zehn Kindern, Haus und Hof genommen habe, um in der Einsamkeit des Ranftes als stiller Beter ganz für Gott da zu sein und so seiner Heimat den Frieden zu bringen. Nach langem Ringen habe seine Frau Dorothee ihr Ja zum Abschied gegeben: Was Gott verbunden hat, kann auch Gott wieder trennen. In seiner Klause in der Melchachlucht im Ranft hat er vielen Menschen mit seinem Rat geholfen, ja bis zum heutigen Tage nach über 600 Jahren reißt der Strom der Pilger in seine Schweizer Heimat nicht ab. 1487 mit 70 Jahren verstarb Nikolaus von Flüe und wurde 1947 von Papst Pius XII heilig gesprochen.

Mit den wunderbaren im Duett gesungenen Liedern von Helga und Alfred Brugger „Einen goldnen Wanderstab“ und „Sancta Maria“ begleitet von den Akkordeons von Josef Röck, Anton Gmeiner und Josef Kugler ging diese Feierstunde mit dem Bussenlied zu Ende.