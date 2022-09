Brot- und Brötchenprüfung der Bäckerinnung Sigmaringen

Die Bäckerinnung im Kreis Sigmaringen veranstaltet eine öffentliche Brot- und Brötchenprüfung in der Alten Kirche in Mengen-Rulfingen. Die Prüfungen finden am Dienstag, 20. September, statt, teilt Bernhard Kugler, Vorstandsmitglied der Bäckerinnung Alb-Neckar-Nordschwarzwald in der Region Sigmaringen.

Schüler und Schülerinnen sowie Verbrauchende werden am Dienstag die Möglichkeit haben, dem Prüfer bei seiner Arbeit über die Schulter zu schauen und ihre Fragen zu stellen. Dabei wird Herr Stiefel vom Deutschen Brotinstitut erläutern, was ein gutes Brot ausmacht und wie der Geschmack ins Brot kommt.

Von 10 bis 13 Uhr wird die öffentliche Brot- und Brötchenprüfung stattfinden. Im Anschluss daran haben Brotfans und Hobbybäcker und -bäckerinnen zwischen 13.30 und 14.30 Uhr die Chance, Qualitätsprüfer Manfred Stiefel Fragen zum Thema Brot zu stellen. Ab 14 Uhr lädt die Bäckerinnung die Besucher und Besucherinnen zu kostenlosem Kaffee und Kuchen ein.

Mit der Veranstaltung möchte die Innung auf die Bedeutung des Innungsbäckers vor Ort hinweisen. Die Bäcker und ihre Mitarbeitenden versorgen die Region mit traditionellen und handwerklich gefertigten Backwaren, berichtet Innungs-Vorstandsmitglied Kugler.

Über 3.000 Brotspezialitäten sind bisher im Deutschen Brotregister erfasst, einsehbar auf www.brotregister.de. Dazu komme große Auswahl an Brötchen und feinen Backwaren die täglich frisch in den Backstuben der deutschen Handwerksbäcker gebacken werden, so Kugler.

Herr Manfred Stiefel, Sachverständiger vom Deutschen Brotinstitut e. V. mit Sitz in Weinheim, führt diese Qualitätsprüfung durch. Herr Stiefel ist gelernter Bäckermeister mit langer Praxiserfahrung und einer Zusatzqualifikation als sensorischer Sachverständiger.

Bei dieser sensorischen Prüfung werden Geschmack, Geruch, Form, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung, Krumenbild sowie Struktur und Elastizität einer jeden Backware bewertet. Nur für fehlerfreie Brote mit 100 Punkten gibt es ein „sehr gut“, berichtet Kugler.

Bäckereien aus dem Landkreis Sigmaringen stellen sich freiwillig dem unabhängigen Qualitätsurteil des Deutschen Brotinstituts und bringen ihre Backwaren zur Prüfung. An der Prüfung werden sich Innungsbäcker aus dem Kreis mit rund 30 Brot- und Brötchenproben beteiligen.