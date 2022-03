Briefmarkenverein beschließt seine Auflösung

Die Mitglieder des Briefmarkenvereins Mengen und Umgebung haben in der Hauptversammlung am vergangenen Freitag die Auflösung des Vereins beschlossen. Ein Jahr lang werden sich der bisherige Vorsitzende Hans Hartberger und sein Stellvertreter Willi Wrabetz noch als Liquidatoren um die letzten Abwicklungen kümmern, dann kann der Verein aus dem Vereinsregister gelöscht werden. Die monatlichen Tauschabende sollen in lockerer Form beibehalten werden.

Der demografische Wandel und die Entwicklung der Gesellschaft zu mehr Individualinteressen und weniger Vereinsengagement ist auch am Briefmarkenverein nicht spurlos vorbeigegangen. 41 Mitglieder zählt er noch, Nachwuchs mit Interesse an der Philatelie rückt nicht mehr nach. Die beiden Jahre Pandemie haben ein Übriges getan. Diskutiert worden war über eine Auflösung des Vereins bereits vor zwei Jahren, nun wurde sie satzungskonform beschlossen. Nach 59 Jahren als eingetragener Verein soll der Briefmarkenverein nun aus dem Vereinsregister gelöscht werden.

Der Vorsitzende Hans Hartberger und sein Stellvertreter Willi Wrabetz werden als sogenannte Liquidatoren eingesetzt und sind noch für ein weiteres Jahr als Ansprechpartner für den Verein verantwortlich. Erst dann werde die Löschung im Register wirksam und es werde auch das Vereinsvermögen aufgelöst und an die Mitglieder ausgezahlt.

Bürgermeister Stefan Bubeck, der bei der Versammlung anwesend war, wünschte den beiden Führungskräften, die Gemeinschaft auch weiter im Sinne der Mitglieder nach außen zu vertreten. Die hatten zuvor beschlossen, ihr Hobby als lockerer Kreis oder eine Art „Club“ weiter zu pflegen. „Die monatlichen Tauschabende sowie die beiden Plausch- und Tauschsonntage werden auch zukünftig beibehalten“, so Hartberger. „Denn unser tolles Hobby bringt viel Gesprächsstoff mit sich und wir wollen weiter die Geselligkeit pflegen.“