Brass-Band spielt am Sonntag live

Livemusik von der Brass-Band-Formation Tschäss Bräss gibt es am Sonntag, 11. Juli, ab 16 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Meßkircher Straße in Mengen. Die sieben Musiker (Posaune, Trompete, Saxophon, Tuba, Schlagzeug und Gesang) bringen Stücke von Duke Ellington, James Brown, Nat King Cole, Stevie Wonder, Gloria Estefan bis Miles Davis mit. Jeder Song wurde von der Band für die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und arrangiert. Nach dem Motto „Koffer auf, Instrument raus, Spaß haben“ ist die Band prädestiniert für diese spontan organisierte Veranstaltung. Der Eintritt ist frei, Getränke und Speisen gibt es von den örtlichen Gastronomen. Die Künstler freuen sich über eine Spende, wenn sie den Hut herumgehen lassen. Im Anschluss an das Konzert wird das EM-Endspiel zwischen Italien und England über die große Leinwand übertragen und kann über das Autokinosystem verfolgt werden.