Brand: Ablachkindergarten ist am Donnerstag geschlossen

Am Mittwochnachmittag ist auf der Kinderhausbaustelle in Mengen Spachtelmasse in Brand geraten. Es entstand starker Rauch, der auch in den Bestandsbau zog. Die Abteilung Stadt der Feuerwehr Mengen rückte an, später kam Verstärkung aus Bad Saulgau, um den Schadstoffgehalt in der Luft im Gebäude zu messen. Der Ablachkindergarten ist am Donnerstag geschlossen, das entschied Bürgermeister Stefan Bubeck. Kinder sollen bei dem Baustellenunfall nicht zu Schaden gekommen sein, auch weil die meisten Kinder bei Ausbruch des Brandes nicht mehr im Kindergarten gewesen seien, sagte Bubeck.

Nun soll untersucht werden, ob durch die starke Rauchentwicklung Schaden am derzeit im Bau befindlichen Neubau und im Bestandsbau entstanden ist. Auch muss geklärt werden, ob der Aufenthalt in dem Gebäude mit Gesundheitsgefahren verbunden ist. Die Verwaltung wolle nun schnell einen Sachverständigen hinzuziehen, sagte Stefan Bubeck, der mit Hauptamtsleiterin Sabine Reger an die Unglücksstelle kam. Ob der Kindergarten über den heutigen Donnerstag hinaus geschlossen bleibt, soll laut Bürgermeister noch entschieden werden. Die Spachtelmasse bestand aus Epoxidharz, also Kunstharz. Ursache für den Brand und die Rauchentwicklung sei ein unsachgemäßer Umgang mit der Spachtelmasse gewesen, sagte Bubeck.

Epoxidharz entzündet sich

Die Feuerwehr hatte Hochbau-Sachgebietsleiterin Cornelia Hund alarmiert. Sie war privat im Kindergarten, um ihren Sohn abzuholen. Die Erzieherinnen hätten ihr gleich von dem Rauch berichtet und hätten gerade die Feuerwehr alarmieren wollen, berichtete sie. Cornelia Hund setzte dann den Notruf ab. Die Abteilung Mengen mit Einsatzleiter und Kommandant Frank Seeger rückte wegen einer „unklaren Rauchentwicklung“ an.

Zunächst waren 18 Kräfte im Einsatz, später kamen fünf hinzu. Frank Seeger berichtete, dass er eine starke, nebelartige Rauchentwicklung bemerkt habe, als er ankam. Gerochen habe man den Gestank zuvor aber auch schon auf dem Rathaus-Parkplatz, ergänzte er. Der Alarm ging bei ihm kurz nach 17 Uhr ein. Unter Atemschutz habe man dann den Eimer mit der geschmolzenen Spachtelmasse ins Freie gebracht. Es wurde später auch die Feuerwehr Bad Saulgau nachalarmiert, sie rückte mit einem Erkunderfahrzeug an. Einer der Feuerwehrmänner aus Bad Saulgau kannte sich mit Bodenbelägen aus, außerdem führten die Bad Saulgauer Messungen durch. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Spachtelmasse um Epoxidharz. Von Bad Saulgau waren laut Einsatzleiter Frank Seeger sieben Kräfte da; alles in allem waren 30 Feuerwehr-Kräfte vor Ort. Auch die Polizei war vertreten.

Dass der Rauch von der Neubau-Baustelle in den Bestandsbau zog, könnte an einer offenen Tür zwischen den beiden Gebäudeteilen gelegen haben, vermutete Frank Seeger. Verletzte gebe es keine, so sehe es jedenfalls aus, berichtete er. Am Abend galt es auch, den Gestank aus den Räumen zu bekommen. „Wir lüften, lüften, lüften“, sagte Seeger. Für diesen Zweck richtete die Wehr eine Druckbelüftung für Bestands- und Neubau ein.