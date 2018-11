Borkenkäfer macht auch Mengen zu schaffen

Der Borkenkäfer hat auch im Mengener Stadtwald zugeschlagen und so große Schäden angerichtet, dass die prognostizierten Einnahmen nach unten revidiert werden müssen. Das ist aus dem Bericht von Revierförster Gerhard Grom und Walter Jäger, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Forst beim Landratsamt im Kreis Sigmaringen, im Mengener Gemeinderat hervorgegangen. Statt rund 460 000 Euro werden am Ende wohl nur etwa 303 000 Euro als Betriebsergebnis in den Verwaltungshaushalt eingehen.

Die beiden Fachmänner erklärten, dass vor allem in den Jahren nach starken Stürmen auch der Käferbefall im Wald steige. Das warme und trockene Wetter begünstige die Vermehrung der Käfer noch zusätzlich. Da ein Borkenkäferweibchen innerhalb eines Jahres zehntausende Nachkommen zeugen könne, breite sich der Schädling schnell aus.

Deutlich geringerer Preis

Der Befall steige so lange an, bis die Käfer untereinander kommunzieren, dass ein Baum oder Bereich „überbelegt“ sei. Das schadhafte Holz könne nur zu einem deutlich geringeren Preis vermarktet werden. „Und wir wissen nicht, ob wir schon im Keller angekommen sind, was den Preis angeht“, sagte Grom.

„Das ist kein gutes Jahr für uns, aber wir werden es überleben“, sagte der Revierförster. Auch Bürgermeister Stefan Bubeck brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass man „halbwegs gut durch die schwierigen Zeiten“ käme.

Für das kommende Waldjahr wollen Verwaltung und Gemeinderat an dem Plan festhalten, 18 000 Festmeter Holz einzuschlagen. „Wenn der Preis weiter im Keller bleibt, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, weniger zu schlagen“, betonte Grom. So flexibel könne man dann schon sein. Weil man künftig nicht mehr mit dem örtlichen Sägewerk zusammenarbeiten könne, müsse ein Teil des Holzes von anderen Unternehmen aufgearbeitet werden. Gemeinderat Stefan Vollmer, der im Landratsamt Sigmaringen für den Holzverkauf zuständig ist, erklärte, dass das Holz aus den Sturmschadensgebieten in Osteuropa und Südtirol auf den Markt dränge und mit dem aus Mengen konkurriere.

Derzeit gegen die Fachleute davon aus, dass der Stadtwald 2019 Einnahmen von 1,124 Millionen Euro einbringen wird, denen Ausgaben in Höhe von 740 000 Euro gegenüberstehen werden. Die Ausgaben erhöhen sich im Bereich der kombinierten Aufarbeitung durch einen höheren Anteil von maschineller Aufarbeitung. Im Gegenzug wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschlossen, auf Aufforstungen im Gegenwert von 12 000 Euro zu verzichten. Es wird mit einem Reinerlös von 372 000 Euro gerechnet.